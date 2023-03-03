الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والوحدة والشارقة ضد الجزيرة في دوري أدنوك

تستكمل، اليوم الجمعة، مواجهات الجولة الثامنة عشر من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

ويخرج الوحدة لمواجهة قوية ضد النصر، كما يلتقي الوصل مضيفه الظفرة، بينما يستضيف الشارقة منافسه الجزيرة في قمة مرتقبة في ختام هذه الجولة.

وانطلقت الجولة أمس الخميس، وشهدت فوز العين على ضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 3-0، وتعادل البطائح مع خورفكان بنتيجة 2-2.

وفاز شباب الأهلي دبي خارج دياره على حساب اتحاد كلباء بنتيجة 2-1، كما تغلب عجمان على مضيفه بني ياس بنتيجة 3-2.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد الوحدة، وأيضا مواجهة الشارقة ضد الجزيرة.. فإلى السطور التالية: