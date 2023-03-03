الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والوحدة والشارقة ضد الجزيرة في دوري أدنوك
تستكمل، اليوم الجمعة، مواجهات الجولة الثامنة عشر من عمر دوري أدنوك للمحترفين.
ويخرج الوحدة لمواجهة قوية ضد النصر، كما يلتقي الوصل مضيفه الظفرة، بينما يستضيف الشارقة منافسه الجزيرة في قمة مرتقبة في ختام هذه الجولة.
وانطلقت الجولة أمس الخميس، وشهدت فوز العين على ضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 3-0، وتعادل البطائح مع خورفكان بنتيجة 2-2.
وفاز شباب الأهلي دبي خارج دياره على حساب اتحاد كلباء بنتيجة 2-1، كما تغلب عجمان على مضيفه بني ياس بنتيجة 3-2.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد الوحدة، وأيضا مواجهة الشارقة ضد الجزيرة.. فإلى السطور التالية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام مباراة النصر وضيفه الوحدة على ملعب (آل مكتوم) الساعة 17:30 بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي.
وتقام مباراة الشارقة وضيفه الجزيرة على ملعب (الشارقة) الساعة 20:15.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.
جدول الترتيب
يعتلي شباب الأهلي دبي صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الثاني، كما يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 35 نقطة.
ويحتل الشارقة المركز الرابع برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الخامس وبفارق نقطتين عن عجمان صاحب المركز السادس.
ويحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 30 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.
النصر ضد الوحدة
يسعى النصر لتحقيق الفوز بلقاء الوحدة لتحسين ترتيبه في جدول الدوري والتقدم خطوة بعيدا عن صراع الهبوط.
وقال المدرب الكرواتي جوران توميتش، المدير الفني لفريق النصر، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المواجهة صعبة أمام منافس قوي ولكن فريقه جاهز واستعد جيدا.
ويعول النصر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد شامبيه، وأمامه الرباعي جلوبير ليما وحمدان الكمالي ومحمد المنهالي وعبدالعزيز صنقور في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سمير ميميسيفتش، وبجواره حسين مهدي وصانع الألعاب عادل تاعرابت، وعلى الأطراف راشد عمر وريان مينديز مع المهاجم بينيل مالابا.
من جانبه، أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني للوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أن فريقه يملك دوافع كبيرة للفوز على النصر الذي يعاني أيضا من الضغوط لتحسين ترتيبه.
وأشار إلى أن فريقه سيقاتل لاعتلاء الصدارة بغض النظر عن نتائج المنافسين، خاصة أنه لا يشغل باله سوى بأداء ونتائج فريقه.
ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشامسي، وأمامه الرباعي عبدالله الكربي ولوكاس بيمنتا وفارس جمعة ومحمد علي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط آلان ماركيز وعبدالله حمد وطحنون الزعابي وأدريان دا سيلفا، مع ثنائي خط الهجوم جواو بيدرو وماتيوس بيريرا.
الشارقة ضد الجزيرة
يدور صراع مثير بين الشارقة والجزيرة في مواجهة مرتقبة بالنسبة لحسابات الفريقين في صراع المنافسة على اللقب.
ويتطلع الشارقة بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين لتحقيق الفوز على حساب الجزيرة والاستفادة من الدفعة القوية عقب التتويج بلقب كأس السوبر على حساب العين.
ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى عادل الحوسني، وأمامه الرباعي شاهين عبدالرحمن وغوستافو أليكس وخالد الظنحاني والحسن صالح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماجد حسن وعبدالباسط محمد ولوان بيريرا، مع ثلاثي الهجوم كايو لوكاس ودجانيني تافاريس وباكو ألكاسير.
واعترف الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني للجزيرة، بصعوبة اللقاء، مؤكدا أنه سيلعب ضد الشارقة الذي يقدم أداءً رائعا وتوج بكأس السوبر في الموسم الماضي ويجب أن يكون فريقه مستعدا.
ويعول الجزيرة على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف، وأمامه الرباعي سالم راشد وميلوس كوسانوفيتش وخليفة الحمادي وعبدالله إدريس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبدالله رمضان، وعلى الأطراف برونو دي أوليفيرا وأشرف بن شرقي، مع ثنائي الهجوم فلورين تاناسي وعلي مبخوت.
وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الأسبق، لشبكة "إرم نيوز"، إن الشارقة والجزيرة مواجهة خارج التوقعات خاصة أن الشارقة متوج بلقب كأس السوبر ومعنوياته مرتفعة، كما أن الجزيرة لديه دوافع الفوز للتقدم في سباق المنافسة.
وأضاف: "الفريقان يلعبان بأسلوب هجومي ويملكان لاعبين أصحاب حلول ومهارات، وبالتالي المواجهة ستكون فعلاً صعبة وخارج أي حسابات".
وأكد أن النصر في أمس الحاجة للفوز للابتعاد عن صراع الهبوط، وهو ما يشعل ويزيد صعوبة لقائه ضد الوحدة الذي يقدم موسماً رائعاً ويسعى لتكليله بالتتويج بلقب الدوري.