قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني

يخوض الزمالك المصري مواجهة مرتقبة مساء اليوم الجمعة، أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على حساب الشرطة الكيني بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي.

وسجل عبد الله السعيد هدف التقدم للزمالك لصالح الفريق الأبيض وهو ما جعل حامل اللقب يفتتح مشوار الدفاع عن لقب الكونفدرالية الأفريقية بفوز مثير.

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وتنطلق صافرة المباراة في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في المباراة التي يديرها الحكم الناميبي نيغونغو نافتال.

وتقام المباراة باستاد القاهرة دون حضور جماهيري في ظل معاقبة الزمالك؛ بسبب أحداث مباراة الإياب في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وتذاع مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر قناة "أون تايم سبورتس" المفتوحة بصوت المعلق محمد الشاذلي.

وتذاع المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عصام عبده.

ويصعد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز حال فوزه، أو تعادله إلى مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.