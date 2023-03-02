من هو عيسى خلفان مهاجم نادي العين الشاب؟

وعيسى خلفان هو ثالث هدافي دوري المحترفين تحت 21 عاما، حيث شارك في 8 مباريات سجل فيها 8 أهداف.

وشارك عيسى خلفان أمام دبا الفجيرة 17 دقيقة لعب فيها 5 تمريرات ناجحة بنسبة دقة 100%، وسدد تسديدة واحدة ناجحة، وقام بمراوغة واحدة ونجح فيها، وحصل على تقييم 6.8/10 بحسب موقع "fotmob".

فوز وصدارة

وانتزع العين صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه 3/0 على دبا الفجيرة، في الجولة الـ18 من المسابقة.

وأنهى العين الشوط الأول متقدما 1/0 سجله كايو كانيدو في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.