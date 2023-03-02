من هو عيسى خلفان مهاجم نادي العين الشاب؟
أشرك سيرغي ريبروف مدرب العين اللاعب عيسى خلفان لأول مرة مع الفريق في مواجهة دبا الفجيرة اليوم الخميس في الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين.
وشارك عيسى خلفان، صاحب البنية الجسدية القوية، في الدقيقة 72 بدلا من كايو كانيدو.
وهذه المشاركة الأولى لعيسى خلفان الموسم الحالي مع الفريق الأول للعين، حيث يبلغ من العمر 19 عاما.
وعيسى خلفان هو ثالث هدافي دوري المحترفين تحت 21 عاما، حيث شارك في 8 مباريات سجل فيها 8 أهداف.
وشارك عيسى خلفان أمام دبا الفجيرة 17 دقيقة لعب فيها 5 تمريرات ناجحة بنسبة دقة 100%، وسدد تسديدة واحدة ناجحة، وقام بمراوغة واحدة ونجح فيها، وحصل على تقييم 6.8/10 بحسب موقع "fotmob".
فوز وصدارة
وانتزع العين صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه 3/0 على دبا الفجيرة، في الجولة الـ18 من المسابقة.
وأنهى العين الشوط الأول متقدما 1/0 سجله كايو كانيدو في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ومنح الحكم العين ضربة جزاء لكن لابا كودجو فودوه أضاعها بعدما اصطدمت التسديدة بالعارضة في الدقيقة 28.
وأضاف سفيان رحيمي ثاني أهداف العين في الدقيقة 61 بضربة رأسية بعد كرة من كايو كانيدو.
ووقع جوناتان سانتوس الهدف الثالث للعين في الدقيقة 81 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع العين رصيده إلى 37 نقطة من 18 مباراة في صدارة ترتيب دوري أدنوك مؤقتا، في حين جمدت الخسارة رصيد دبا الفجيرة عند 4 نقاط فقط في المركز الأخير.