الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

يستضيف ملعب "المملكة آرينا" المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

ويلعب الأهلي بوصفه حاملًا للقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يحمل الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة يوم الـ27 من سبتمبر المقبل، ولم يتم تحديد الموعد الرسمي لانطلاق اللقاء بين الفريقين.

ولم يتم الإعلان من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التفاصيل الخاصة بطاقم تحكيم المباراة.

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وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات للصحفيين أن مباراة السوبر الأفريقي ستكون الأولى بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للملعب.

وأوضح أن عدد الحضور الجماهيري لمباراة السوبر الأفريقي يصل إلى 25 ألف مشجع.

ومن المقرر أن يُذَاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات القارية.

وأعلن المذيع إبراهيم فايق إذاعة المباراة أيضًا عبر قناة MBC MASR 2 المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

وأكد، هناك مفاجآت عديدة في انتظار الجماهير خلال هذه المباراة التي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض.

يشار إلى أن الأهلي لعب ضد الزمالك مرة وحيدة في كأس السوبر الأفريقي عام 1994 بجنوب أفريقيا، وفاز الزمالك بهدف سجله لاعبه السابق أيمن منصور.