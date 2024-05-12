أسطورة الزمالك يستفز التحكيم التونسي قبل مواجهة نهضة بركان (فيديو)

أبدى محمد صلاح، أسطورة نادي الزمالك تخوفه من طاقم التحكيم المعين لتقنية الفيديو لمواجهة الزمالك ونهضة بركان بذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان، مساء اليوم الأحد.

وقال صلاح في تصريحات مصورة لـ"إرم نيوز" إنه قلق بشأن تواجد طاقم تحكيم من تونس للمباراة بسبب ما وصفه بالمجاملات.

كان نادي الزمالك قد أرسل اعتراضًا رسميًّا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء أكانوا حُكامًا رئيسيين أم من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية.

ووفقًا لبيان رسمي من نادي الزمالك، فإن اعتراض النادي يتضمن "أن حُكام تقنية الفيديو في مباراتي الذهاب والإياب يحملون جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربي نفسها، "وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية وفقًا لبيان النادي الأبيض.