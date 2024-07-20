يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاقتناص صفقة من أنياب ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان السابق في صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم قادمة.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عن دخول باريس سان جيرمان بقوة في مفاوضات لحسم صفقة التعاقد مع فرانكو ماستانتوونو نجم ريفر بليت الأرجنتيني.

ويتفاوض ريال مدريد لحسم صفقة لاعب ريفر بليت في الموسم المقبل، ولكن الفريق الإسباني وضع مبلغ 20 مليون يورو كحد أقصى لقيمة الصفقة.

ويجهز باريس سان جيرمان لتقديم عرض مالي أكبر لحسم الصفقة، ويبلغ 35 مليون يورو.

ويكمل فرانكو 17 عامًا في شهر أغسطس المقبل، ويلعب في مركزي لاعب الوسط المهاجم والجناح الأيمن.

وتم تصعيد اللاعب للفريق الأول بنادي ريفر بليت في شهر يناير الماضي كما يلعب مع منتخب الشباب الأرجنتيني.

وخاض اللاعب الواعد 18 مباراة بقميص ريفر بليت، وسجل هدفين وصنع هدفًا لزملائه.

وأوصت إدارة الكشافين بنادي ريال مدريد بالتعاقد مع فرانكو لامتلاكه موهبة كبيرة، وسيكون له مستقبل مبهر في الساحرة المستديرة.

ويخطط باريس سان جيرمان للانتقام من ريال مدريد بعدما لعب الفريق الإسباني دورًا في فشل مفاوضات تجديد عقد كيليان مبابي مع العملاق الباريسي قبل التعاقد مع الأخير.