الإصابة تبعد أندي موراي عن بطولة ويمبلدون

وبعد الفوز على أليكسي بوبيرين في بطولة كوينز؛ وهي بطولة الفردي رقم 1000 له على مستوى اتحاد اللاعبين، انسحب موراي بسبب الإصابة، بينما كان متأخرا 4-1 في المجموعة الأولى من مباراته بالدور الثاني مع جوردان تومسون، يوم الأربعاء.

وتفاقمت المشكلة المستمرة بعد مشاركة موراي في بطولة فرنسا المفتوحة، وتركت المصنف الأول عالميا في السابق خارج إطار المنافسة في ويمبلدون، فقد فاز بلقبين من ألقابه الثلاثة في البطولات الأربع الكبرى.

وأحيا موراي (37 عاما) مسيرته بعد خضوعه لجراحة لإعادة مفصل أعلى الفخذ لوضعه في 2019، لكنه عانى للوصول إلى المراحل الأخيرة من البطولات الكبرى، واضطر أخيرا للتعامل مع إصابة في الكاحل تعرض لها في بطولة ميامي المفتوحة في مارس آذار الماضي.

وسبق أن قال اللاعب الإسكتلندي، الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، إنه من غير المرجح أن يستمر في اللعب الموسم المقبل، وستكون نهاية مناسبة لمسيرته المتألقة إذا خرج من البطولة المقامة على ملاعب نادي عموم إنجلترا أو أولمبياد باريس.

وتقام بطولة ويمبلدون في الفترة من الأول إلى 14 يوليو تموز المقبل، بينما تنطلق منافسات التنس في الأولمبياد في 27 يوليو.