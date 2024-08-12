زاد الأرجنتيني جيرارد مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، الغموض حول موعد عودة مواطنه ليونيل ميسي من الإصابة.

وأعلن مارتينو غياب النجم الأسطوري عن صفوف فريقه لخوض مباراة كولومبوس في ثمن نهائي كأس الدوريات التي تقام الثلاثاء بسبب استمرار إصابته.

وقال مدرب إنتر ميامي في تصريحات للصحفيين إن ميسي يواصل العمل من أجل التعافي من إصابته، ويخوض تدريباته منفردًا ضمن برنامجه العلاجي، ولن يكون جاهزًا لمواجهة كولومبوس.

وأشار إلى أنه لا يعلم الموعد النهائي لتعافي ميسي من الإصابة التي تعرض لها، ويتمنى عودته بأسرع وقت للفريق.

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وتعرض ميسي لإصابة قوية في كاحل قدمه اليمنى يوم 14 يوليو الماضي خلال مباراة كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد وتتويج راقصي التانغو باللقب.

ولم يخض ميسي أي مران مع فريقه منذ الإصابة التي تعرض لها وهو ما يمثل ضربة موجعة للفريق الأمريكي.

وتقام مرحلة ربع النهائي لبطولة كأس الدوريات يومي الجمعة والسبت المقبلين وسط غموض موقف ميسي من اللحاق بها حال تأهل فريقها.

وتشمل البطولة مشاركة فرق أمريكية ومكسيكية، ويحمل اللقب فريق كولومبوس كرو.