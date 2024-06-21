أول القرارات.. لؤي ناظر يتخلص من 4 أجانب بالاتحاد السعودي

اتخذ لؤي ناظر، الرئيس الجديد لنادي الاتحاد السعودي، أول القرارات بعد نجاحه في الانتخابات التي جرت خلال الساعات الماضية.

وفاز ناظر بمقعد رئاسة نادي الاتحاد وسط تحديات صعبة في ظل خروج الفريق من الموسم الماضي خاليًا من الألقاب وهو ما أثار غضب جماهيره وأنصاره.

وأعلن لؤي ناظر بعد فوزه بالانتخابات أنه سيتم تجديد دماء الفريق والاستعانة بصفقات على أعلى مستوى.