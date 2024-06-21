أول القرارات.. لؤي ناظر يتخلص من 4 أجانب بالاتحاد السعودي
اتخذ لؤي ناظر، الرئيس الجديد لنادي الاتحاد السعودي، أول القرارات بعد نجاحه في الانتخابات التي جرت خلال الساعات الماضية.
وفاز ناظر بمقعد رئاسة نادي الاتحاد وسط تحديات صعبة في ظل خروج الفريق من الموسم الماضي خاليًا من الألقاب وهو ما أثار غضب جماهيره وأنصاره.
وأعلن لؤي ناظر بعد فوزه بالانتخابات أنه سيتم تجديد دماء الفريق والاستعانة بصفقات على أعلى مستوى.
وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن لؤي ناظر استقر على رحيل 4 لاعبين أجانب دفعة واحدة من الفريق تمهيدًا لضم لاعبين جدد على حسابهم لتدعيم الصفوف.
المغربي عبد الرزاق حمد الله سيكون على رأس اللاعبين الراحلين عن صفوف الاتحاد في الموسم المقبل.
وسجل اللاعب المغربي صاحب الـ 33 عامًا في الموسم الماضي 29 هدفًا خلال 38 مباراة، ولكن هذا المعدل التهديفي لم يشفع له للبقاء في الموسم المقبل بصفوف الاتحاد.
ولن يقتصر الأمر على حمد الله فقط، بل استقرت إدارة الاتحاد على رحيل 3 لاعبين أجانب آخرين هم المصري أحمد حجازي والبرازيلي لويز فيليبي والبرتغالي فيليبي غوتا.
وقررت إدارة الاتحاد بقاء الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي بجانب البرازيلي فابينيو في الموسم المقبل.