النصر يطلب الاستعانة بحكام أجانب لجميع مبارياته المقبلة
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي تقدم بطلب إلى اتحاد كرة القدم من أجل تكليف حكام أجانب بإدارة جميع مباريات الفريق المقبلة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الاثنين، فإن "إدارة النصر قررت الاستعانة بطواقم حكام أجانب لمباريات الفريق كافة، خلال الموسم الجاري، سواء على أرضه أو المواجهات التي يكون ضيفًا فيها".
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن "إدارة مسلي آل معمر تقدمت بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بتكليف حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة حتى فترة التوقف المقبلة المتزامنة مع أيام (فيفا) من 9 إلى 17 أكتوبر".
وتضمن الطلب إدارة الحكام الأجانب لمباريات النصر أمام فرق الرائد والأهلي في الكلاسيكو والطائي وأبها.
وأضاف التقرير أن "الإدارة سترسل طلبًا آخر في أكتوبر المقبل يتضمن مباريات فريقها الأول لكرة القدم أمام ضمك والفيحاء والخليج والوحدة والأخدود".
وكانت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت أمس مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت فيه أبرز الحالات التحكيمية في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكدت دائرة الحكام صحة هدف النصر الثاني في مرمى الشباب عن طريق كرستيانو رونالدو، وقالت دائرة الحكام إن عدم احتساب الهدف كان قرارا غير صحيح.
ويستعد فريق النصر السعودي لمواجهة نظيره الرائد، في المباراة التي ستقام، يوم السبت المقبل، على ملعب الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
النصر يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري بـ9 نقاط من 5 مباريات جمعها من الفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراتين، بينما يحتل الرائد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.