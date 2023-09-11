النصر يطلب الاستعانة بحكام أجانب لجميع مبارياته المقبلة

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي تقدم بطلب إلى اتحاد كرة القدم من أجل تكليف حكام أجانب بإدارة جميع مباريات الفريق المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الاثنين، فإن "إدارة النصر قررت الاستعانة بطواقم حكام أجانب لمباريات الفريق كافة، خلال الموسم الجاري، سواء على أرضه أو المواجهات التي يكون ضيفًا فيها".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن "إدارة مسلي آل معمر تقدمت بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بتكليف حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة حتى فترة التوقف المقبلة المتزامنة مع أيام (فيفا) من 9 إلى 17 أكتوبر".

وتضمن الطلب إدارة الحكام الأجانب لمباريات النصر أمام فرق الرائد والأهلي في الكلاسيكو والطائي وأبها.

وأضاف التقرير أن "الإدارة سترسل طلبًا آخر في أكتوبر المقبل يتضمن مباريات فريقها الأول لكرة القدم أمام ضمك والفيحاء والخليج والوحدة والأخدود".