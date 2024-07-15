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رياضة

ظهور مفاجئ يثير التكهنات حول مستقبل بن طالب

ظهور مفاجئ يثير التكهنات حول مستقبل بن طالب
نبيل بن طالب نجم ليل الفرنسي
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 11:10 م

أثار ظهور نبيل بن طالب في مركز تدريبات فريقه ليل الفرنسي التكهنات حول مستقبل اللاعب الدولي الجزائري.

وعانى بن طالب من أزمة صحية؛ بسبب مشاكل في القلب تم نقله على إثرها للمستشفى يوم 18 يونيو الماضي، وخضع لعملية جراحية لوضع جهاز منظم لضربات القلب ومضاد للرجفان.

ولكن ظهور بن طالب في تدريبات ليل لزيارة الفريق لأول مرة بعد الأزمة الصحية فتح باب التكهنات حول مستقبل اللاعب مع الفريق خاصة أن عقده ممتد حتى صيف 2026.

𝑹𝒆𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒄𝒆 𝒔𝒐𝒖𝒓𝒊𝒓𝒆 🤩 Nabil Bentaleb était au Domaine de Luchin pour voir ses coéquipiers aujourd'hui 🫶

Posted by LOSC on Saturday, July 13, 2024

وأكدت تقارير صحفية فرنسية أن زيارة بن طالب خطوة إيجابية رائعة في طريق تعافي اللاعب الجزائري من مرضه الأخير خاصة أنها حملت الظهور الأول له منذ الوعكة الصحية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن بن طالب ظهر بحالة جيدة خلال تواجده في زيارة لتدريبات الفريق وهو ما يحمل مؤشرات إيجابية.

وأشار موقع "سو فوت" الفرنسي إلى أن زيارة بن طالب تحمل أنباء سارة بشأن حالته الصحية، ولكن الأمور لن تكون سهلة فيما يخص عودته إلى المستطيل الأخضر.

وأكد الموقع الفرنسي أن القرار الأقرب للاعب الجزائري حاليًا الاعتزال وإنهاء مسيرته الكروية، رغم أنه لم يتجاوز 29 عامًا.

ويملك بن طالب مسيرة مميزة لعب خلالها مع عدة أندية على رأسها توتنهام الإنجليزي وشالكه الألماني.

ليل الفرنسيالمنتخب الجزائري

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