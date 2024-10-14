الهلال ينتظر هدية إنجليزية لحسم صفقة فينيسيوس

ارتبط اسم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في الأيام الأخيرة بالانضمام إلى صفوف الهلال السعودي، في ظل رغبة "الزعيم" تدعيم صفوفه بشكل قوي قبل كأس العالم للأندية، وضم نجم يقود مشروع الفريق لسنوات قادمة.

وفي الوقت نفسه ارتبط ذلك الخبر بإمكانية رحيل نيمار عن صفوف الهلال، في ظل صعوبة وجود كليهما معًا في الفريق نفسه فنيًا وماديًا ولعدة معطيات أخرى.

كل هذا حدث في وقت تم تفجير مفاجأة فيه من قبل مدرب الملاكمة الشهير فرانك وارن، الذي ظهر في مساء السبت بجوار البرازيلي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وارن أشار في تصريحاته إلى أن نيمار سينضم لصفوف آرسنال في أقرب وقت ممكن بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

وقال وارن: "نيمار سيكون في صفوف آرسنال، نحن نحتاج لك هناك، نحن نحتاج لك"، ليرد نيمار ضاحكًا ويكتفي بقول: "لقد عدت، لقد عدت".

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احتمال قائم

يجب عدم استبعاد مثل هذا السيناريو، رغم أن نيمار قد يواجه بعض المشاكل من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي بهذا النسق الكبير والقوي مع كل الإصابات التي تعرض لها في مسيرته، بالأخص في صفوف فريق ينافس حتى الجولة الأخيرة على لقب البطولة برفقة مانشستر سيتي وأحيانًا ليفربول.

في حال انضمام نيمار لصفوف آرسنال أو أي فريق آخر فهذا يعني هدية فورية يحصل عليها الهلال بعد حوالي عام ونصف العام من انضمام البرازيلي لصفوفه.

فائدة مالية

حال رحل نيمار في يناير المقبل فهذا يعني حصول الهلال على قيمة مالية مقابل رحيل أغلى لاعب قام "الزعيم" بضمه في تاريخه.

سيقلل ذلك من وطأة الإصابة التي تعرض لها نيمار، والتي تسببت في عدم خوضه للكثير من المباريات مع الهلال في الأشهر الماضية.

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فائدة فنية

لو قمنا بمقارنة نيمار في أفضل أحواله بفينيسيوس جونيور في أوج عطائه فالمقارنة ستميل دون شك لصالح نجم برشلونة السابق صاحب المهارات الفائقة والذي تتحدث أرقامه عن نفسها في حقبة الـ MSN في النادي الكتالوني.

لكن الواقع يقول إن فينيسيوس أفضل وأكثر فائدة في الوقت الحالي من نيمار، وأن وجود نجم ريال مدريد في الهلال سيكون أكثر إيجابية بالنسبة للزعيم من استمرار لاعب باريس سان جيرمان السابق.

بالإضافة إلى ذلك سيستفيد الهلال بشكل مباشر من مكان أجنبي فارغ في قائمته قد يستطيع استغلاله من أجل ضم فينيسيوس.

ليس أول مزاح يتحول إلى جد

كان من الواضح أن الحديث كله دار في إطار المزاح بين نيمار ووارن، لكنها لن تكون أول مزحة تتحول إلى حقيقة في التاريخ، وبالتحديد في كرة القدم.

نتحدث هنا عن مثال ليس ببعيد عن فينيسيوس جونيور، وبالتحديد عقب رحيل زين الدين زيدان للمرة الأخيرة في يونيو 2021.

وقتها رفع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، سماعة الهاتف ليسأل كارلو أنشيلوتي عن من يكون أفضل مدرب في الوقت الحالي لتولي تدريب الفريق، فأجابه الإيطالي مازحًا: "لن تجد أفضل مني"، بروايته الشخصية، وتحولت مزحة عابرة من أنشيلوتي لحقيقة نجح من خلالها في صناعة تاريخ جديد مع ريال مدريد خلال الثلاث سنوات الماضية.