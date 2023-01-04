القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا

يواجه فريق برشلونة نظيره إنتر سيتي، ضمن منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء، على استاد سولانا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لبرشلونة مع إنتر سيتي، ببطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2022-2023، على ملعب "أنتونيو سولانا".