القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا
يواجه فريق برشلونة نظيره إنتر سيتي، ضمن منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء، على استاد سولانا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لبرشلونة مع إنتر سيتي، ببطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2022-2023، على ملعب "أنتونيو سولانا".
وشدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على صعوبة مباراة إنتر سيتي قائلا: "ستكون مباراة صعبة، لا يوجد لديهم شيء يخسروه، علينا العبور للدور القادم".
وتحدث المدير الفني للبارسا عن قيمة كأس ملك إسبانيا قائلا: "هدفنا الفوز بها والفوز بالبطولات، بالتأكيد الأولوية لليجا الآن بعد الخسارة في الأبطال، لكننا متحمسون في الكأس ونريد التنافس على أي بطولة نشارك به".
وأضاف: "لقد كلفتنا مباراة الكأس الأولى الكثير دائماً، كلاعب أتذكر الإقصاء ضد فرق فيجيريس أو جرامانيت، عليك استخدام جميع حواسك الخمسة لأجل التأهل مع العلم أننا المرشحون، إنها مباريات صعبة".
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر سيتي
تنطلق صافرة المباراة على استاد سولانا، تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.
وأعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2023 على القنوات المشفرة.
كما سيتم نقل المباراة أيضا عبر شاهد VIP.
وفيما يلي تردد قنوات SSC على قمر عربسات بدر6
التردد: 12418.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل الخطأ 3/4