تقرير: تشافي شتم والدة حكم مباراة برشلونة ولاس بالماس
كشفت صحيفة "ماركا" ان تشافي مدرب برشلونة شتم والدة الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس الذي أدار مباراة الفريق الكتالوني أمام لاس بالماس.
وحقق برشلونة فوزًا صعبًا بنتيجة 2/1 على مضيفه لالس بالماس بفضل هدفي فيران توريس وإلكاي غوندوغان في الشوط الثاني، لحساب الجولة الـ19 من الليغا.
ولعب تشافي دور البطولة في واحدة من أكثر اللحظات توترًا في المباراة، ففي الدقيقة 20 ادعى سيرجي روبرتو تعرضه لخطأ لكن الحكم منحه "بطاقة صفراء" بعد غضب اللاعب.
ولم يكن روبرتو الوحيد الذي حصل على "بطاقة صفراء" فقد أشهر الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس "البطاقة الصفراء" في وجه تشافي الذي قال: "يا لها من لعنة".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لأن تشافي شتم والدة الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس.
وبحسب "ماركا"، فإن تعليق تشافي يعني "الازدراء"، وكان ينبغي طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، لكن يبدو أن الحكم لم يسمعه.
وأوضحت الصحيفة أنه تم طرد الإنجليزي ميسون غرينوود مباشرة في مباراة خيتافي رايو فاليكانو بسبب إهانة الحكم باللغة الإنجليزية قبل أيام.
ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدرين.
ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع الاتحاد الرياضي بارباسترو، يوم الأحد، في دور الـ32 من كأس إسبانيا.
ثم يسافر برشلونة إلى السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، حيث يلاقي أوساسونا في نصف النهائي. وحال تأهل برشلونة سيلعب في النهائي مع المتأهل من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.