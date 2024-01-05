تقرير: تشافي شتم والدة حكم مباراة برشلونة ولاس بالماس

كشفت صحيفة "ماركا" ان تشافي مدرب برشلونة شتم والدة الحكم بابلو غونزاليس فويرتيس الذي أدار مباراة الفريق الكتالوني أمام لاس بالماس.

وحقق برشلونة فوزًا صعبًا بنتيجة 2/1 على مضيفه لالس بالماس بفضل هدفي فيران توريس وإلكاي غوندوغان في الشوط الثاني، لحساب الجولة الـ19 من الليغا.

ولعب تشافي دور البطولة في واحدة من أكثر اللحظات توترًا في المباراة، ففي الدقيقة 20 ادعى سيرجي روبرتو تعرضه لخطأ لكن الحكم منحه "بطاقة صفراء" بعد غضب اللاعب.