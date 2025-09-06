عقوبة قاسية على سواريز بعد واقعة "البصق" في نهائي كأس الدوريات

فرضت لجنة الانضباط في بطولة كأس الدوريات توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات على الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي، إثر بصقه على أحد مسؤولي نادي سياتل ساوندرز خلال مواجهة الفريقين في نهائي البطولة.

وشهدت المباراة توترًا شديدًا في نهايتها، فقد تدخل المسؤولون لفض الاشتباك الذي تسبب به سواريز بعد انفعاله، قبل أن يحتفل فريق سياتل ساوندرز بفوزه بلقب كأس الدوريات لأول مرة في تاريخه، بعد تحقيقه نتيجة 3-0.

وتم تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدا أن سواريز يبصق على أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق سياتل ساوندرز، عقب الهزيمة.

ووقعت الحادثة بعد صفارة النهاية، عقب شجار بين لاعبي الفريقين، أثاره سواريز بعدما أمسك بلاعب وسط الخصم أوبيد فارغاس، من رقبته قبل أن يضربه زميله سيرجيو بوسكيتس.

كما تم إيقاف سيرخيو بوسكيتس وتوماس أفيلس، ثنائي إنتر ميامي، بسبب مشاركتهما في الشجار، إلى جانب ستيفن لينهارت، عضو الجهاز الفني لفريق ساوندرز.

وذكرت اللجنة المنظمة للمسابقة في بيان أن حكام المباراة هم من أبلغوا عن قيام سواريز بالبصق.

وستطبق العقوبات على اللاعبين في بطولة كأس الدوريات وبذلك سيغيبون عن مباريات النسخة المقبلة في 2026 والمنتظر إقامتها بعد كأس العالم.

ولن يُطبق القرار على مباريات الفريقين في الدوري الأمريكي، إلا إذا قررت لجنة الانضباط بالدوري توقيع عقوبات إضافية.

كان لويس سواريز قد اعتذر لاحقا عن واقعة البصق، وكتب على "إنستغرام": "أولًا، أود أن أهنئ سياتل ساوندرز على فوزهم بكأس الدوري. والأهم من ذلك كله، أود أن أعتذر عن سلوكي بعد انتهاء المباراة.

وأضاف: "لقد أخطأتُ وأعتذر بصدق. هذه ليست الصورة التي أرغب في تقديمها أمام عائلتي التي تعاني بسبب أخطائي، ولا أمام ناديي الذي لا يستحق أن يتأثر بشيء كهذا".