حدد مجلس إدارة نادي الزمالك السعر النهائي لبيع أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد العروض الأخيرة التي وصلت إليه.

وكشف مصدر في نادي الزمالك لـ"إرم نيوز"، أن نادي نيوم السعودي أرسل عرضًا "شفويًا"، يستطلع فيه رأي الإدارة البيضاء في التعاقد مع زيزو.

وكشف المصدر مفاجأة بأن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب منفتح على عروض بيع زيزو، خاصة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر فيها النادي.

وأوضح: "نادي الزمالك حدد شروطًا مالية للموافقة رحيل زيزو، وهي الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن 8 ملايين دولار، بغض النظر عن اسم النادي سواء نيوم أو الشباب السعودي الذي كان يرغب هو الآخر في ضم اللاعب".

وواصل: "سيحاول الزمالك طلب مبلغ مالي أكبر، وفي حالة الفشل، لن يتنازل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب عن المبلغ المذكور".

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زيزو البالغ من العمر 28 عامًا، يمتلك عقدًا مع الفريق الأبيض يمتد حتى 2025، إذ يلعب في صفوفه منذ يناير 2019.

يذكر أن زيزو أكد في وقت سابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يعقد معه أي جلسات حتى الآن بشأن التجديد.

وشارك الجناح الدولي المصري في الموسم الحالي بواقع 29 مباراة في جميع المسابقات، ليسجل 12 هدفًا ويصنع 9 أهداف أخرى.