العصر الذهبي لمنتخب بلجيكا ينتهي بصورة مخيبة في مونديال قطر 2022

وأجهش لوكاكو في البكاء بعد نهاية المباراة بعد أن أخفق في هز الشباك من مسافة قريبة في ثلاث مناسبات مختلفة وهي فرص كان سيسجلها لا محالة لو كان في كامل لياقته.

وسجلت بلجيكا هدفا واحدا في ثلاث مباريات وهو ما يلخص قصتها في كأس العالم 2022 رغم أنها قدمت أفضل أداء لها في المباراة الأخيرة لكنها ستشعر بالتأكيد بخيبة أمل لعدم قدرتها على الحسم أمام المرمى.

ويبدو أنها ستكون نهاية جيل من اللاعبين كان الجميع يتوقع منهم المزيد، لكن ما سيتذكره الناس من هذه المشاركة هو فريق مهلهل أخفق في إحياء تألقه السابق.

ومن الغريب أن اللاعبين الكبار لم يثقوا بشكل علني في قدرتهم على رفع الكأس حيث قال القائد إيدين هازارد إنه يعتقد أن أفضل فرصة لهم للتتويج بلقب كأس العالم كانت قبل أربع سنوات في روسيا.

كما أشار كيفن دي بروين إلى أن "الجيل الذهبي" بات الآن كبيرا في السن للمنافسة على اللقب.

ولخص خلاف دي بروين في أرض الملعب مع المدافع توبي ألدرفيريلد في الفوز الصعب 1-صفر على كندا مشاركة بلجيكا في قطر وعزز التقارير عن وجود خلافات في معسكر بلجيكا.