ميكانيكية تنتحل صفة متسابقة في فريق دراجات

عاقب الاتحاد الدولي للدراجات فريق أمريكي للدراجات للسيدات؛ بسبب "أفعال احتيالية" بعد أن طلب الفريق من ميكانيكي سيدة أن تتنكر في هيئة متسابقة لتلبية لوائح السباق.

وقال الاتحاد الدولي، إن لجنة الانضباط وجدت أن فريق سينيسكا للدراجات، وهو فريق نسائي قاري، حاول التحايل على القواعد التي تتطلب خمسة متسابقين لكل فريق لبدء بطولة أرجينتا في بلجيكا، في يوليو الماضي.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات في بيان: "رغم أن أربع متسابقات فقط متاحين لبدء البطولة إلا أن العديد من أعضاء الفريق شاركوا في عملية احتيال.. من خلال محاولة خداع لجنة المفوضين للاعتقاد بأن متسابقة خامسة كانت حاضرة ويمكنها المشاركة في البطولة".

وقال الاتحاد الدولي للدراجات، إن المدير الرياضي للفريق داني فان أوت أصدر تعليمات للمتسابقات آنا هيكس، وكارا أونيل، وكاثرين ساركيسوف، وكلير وندسور بالكذب بشأن مكان وجود متسابق خامس.

وتقرر إيقاف فان أوت عن جميع أنشطة الدراجات حتى 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى تغريمه.

ولم يعلق فريق سينيسكا للدراجات على العقوبات.

ولا يزال القرار خاضعا للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية.