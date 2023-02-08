رسميًا: العراقي أيمن حسين هداف خليجي 25 ينضم لنادي الجزيرة الإماراتي

ولم يكشف نادي الجزيرة عن التفاصيل المالية الخاصة بانضمام المهاجم العراقي أيمن حسين صاحب الـ"27 عامًا".

وتُوج المهاجم العراقي أيمن حسين بلقب هداف خليجي 25 برصيد 3 أهداف، والتي أقيمت في بلده العراق وفاز بها منتخبه.

وحل المهاجم العراقي أيمن حسين بديلًا عن المدافع التشيكي فيلب نوفاك الذي كان قد انضم للكشوفات في التعاقدات الصيفية السابقة دون أن يقدم المستوى المطلوب.

ويحتل فريق الجزيرة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

وسيخوض الجزيرة مواجهة صعبة يوم السبت المقبل على ملعب العين حامل اللقب ضمن الجولة 16 من الدوري الإماراتي.