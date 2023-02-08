رسميًا: العراقي أيمن حسين هداف خليجي 25 ينضم لنادي الجزيرة الإماراتي
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي تعاقده رسميًا مع العراقي أيمن حسين قادمًا من نادي المرخية القطري.
وقال نادي الجزيرة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المهاجم العراقي أيمن حسين بطل وهداف خليجي".
ولم يكشف نادي الجزيرة عن التفاصيل المالية الخاصة بانضمام المهاجم العراقي أيمن حسين صاحب الـ"27 عامًا".
وتُوج المهاجم العراقي أيمن حسين بلقب هداف خليجي 25 برصيد 3 أهداف، والتي أقيمت في بلده العراق وفاز بها منتخبه.
وحل المهاجم العراقي أيمن حسين بديلًا عن المدافع التشيكي فيلب نوفاك الذي كان قد انضم للكشوفات في التعاقدات الصيفية السابقة دون أن يقدم المستوى المطلوب.
ويحتل فريق الجزيرة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.
وسيخوض الجزيرة مواجهة صعبة يوم السبت المقبل على ملعب العين حامل اللقب ضمن الجولة 16 من الدوري الإماراتي.
وعقب توقع المخالصة المالية قال أيمن حسين لقنوات "الكاس" القطرية: "تجربتي مع المرخية كانت ناجحة للغاية".
وأضاف: "أعرب عن شكري وتقديري لإدارة النادي على السماح لي بالانتقال إلى نادي الجزيرة الإماراتي".