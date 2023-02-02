تيباس: ناد إسباني واحد يمكنه التعاقد مع مبابي وهالاند

كان ريال مدريد أحد الأندية القليلة في العالم، التي تنافست للتعاقد مع كلّ من هالاند ومبابي خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كان بطل إسبانيا وأوروبا على وشك حسم صفقة مبابي خلال الصيف الماضي، قبل أن يختار المهاجم الفرنسي في النهاية تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وتم ربط هالاند بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو أيضًا، خاصة أنَّ الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي قابل للتطبيق في عام 2024.

ووسط كل الحديث الدائر حول مستقبل هذين اللاعبين، علق رئيس الليغا على قدرة ريال مدريد على الإنفاق، مشيرًا إلى أنه النادي الإسباني الوحيد الذي يمكنه ضم مبابي أو هالاند.

وقال تيباس لبرنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني: "إذا جاء هالاند ومبابي إلى إسبانيا، فإن ريال مدريد فقط سيكون قادرًا على التوقيع معهما".

تأتي تعليقات تيباس في الوقت الذي ألمحت فيه وكيلة أعمال هالاند، رافائيلا بيمنتا، إلى احتمال انتقال المهاجم النرويجي إلى برشلونة من خلال الإشادة برئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا.