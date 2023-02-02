تيباس: ناد إسباني واحد يمكنه التعاقد مع مبابي وهالاند
يعتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا أنه في حال انتقل كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند للدوري الإسباني سيكون ريال مدريد وحده القادر على التعاقد معهما.
وتوج مبابي بلقب كأس العالم 2018 مع فرنسا وقاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال قطر 2022 وسجل "هاتريك" في المباراة النهائية أمام الأرجنتين رغم أن عمره 24 عامًا فقط.
وفي المقابل يقدم هالاند موسما مذهلا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ويتصدر قائمة هدافي المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
كان ريال مدريد أحد الأندية القليلة في العالم، التي تنافست للتعاقد مع كلّ من هالاند ومبابي خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كان بطل إسبانيا وأوروبا على وشك حسم صفقة مبابي خلال الصيف الماضي، قبل أن يختار المهاجم الفرنسي في النهاية تمديد عقده مع باريس سان جيرمان.
وتم ربط هالاند بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو أيضًا، خاصة أنَّ الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي قابل للتطبيق في عام 2024.
ووسط كل الحديث الدائر حول مستقبل هذين اللاعبين، علق رئيس الليغا على قدرة ريال مدريد على الإنفاق، مشيرًا إلى أنه النادي الإسباني الوحيد الذي يمكنه ضم مبابي أو هالاند.
وقال تيباس لبرنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني: "إذا جاء هالاند ومبابي إلى إسبانيا، فإن ريال مدريد فقط سيكون قادرًا على التوقيع معهما".
تأتي تعليقات تيباس في الوقت الذي ألمحت فيه وكيلة أعمال هالاند، رافائيلا بيمنتا، إلى احتمال انتقال المهاجم النرويجي إلى برشلونة من خلال الإشادة برئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا.
ومع ذلك، فإن الكتالونيين لا يمكنهم المنافسة على التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب في أي وقت قريب بسبب قواعد اللعب المالي النظيف في الليغا ومعاناة النادي من مشاكل مادية حادة.
وحتى ريال مدريد قد يجد صعوبة في دفه قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 200 مليون يورو والذي سيتم تطبيقه في عام 2024.
أما بالنسبة لمبابي، فقد توترت علاقته بمجلس إدارة باريس سان جيرمان في وقت سابق من الموسم الحالي. لكن هذه التكهنات تلاشت، ويبدو أن الأمور يمكن حلها إذا انتهى الأمر بباريس سان جيرمان ببيع نيمار في الصيف المقبل.
ومن غير المرجح أن يتعاقد ريال مدريد مع مبابي أو هالاند العام الحالي حيث يركز النادي الملكي على هدفه الأول الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام الذي قد يكون متاحًا في نهاية الموسم بموافقة بروسيا دورتموند على رحيله.