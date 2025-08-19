بعد هجوم سيد عبد الحفيظ.. رد رسمي من الأهلي حول أغرب قرارات ريبيرو

ردّ عماد النحاس، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي وجهها سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي، حول قرار المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بإجراء التدريبات في العاشرة والنصف صباحا.

وتصاعدت حدة الجدل حول توقيتات تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد انتقادات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي، لقرار المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بإجراء التدريبات صباحا، واصفا إياه بـ"غير المنطقي" في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومستنكرا عدم اختيار الفترة المسائية.

وكشف عبد الحفيظ، في تصريحات إعلامية سابقة، أن القرار أثار استياء اللاعبين، وفقا لمصادره؛ ما أثار ردود فعل واسعة.

الرد الرسمي من الأهلي

من جانبه، خرج عماد النحاس، المدرب العام للفريق، بتصريحات رسمية عبر قناة "الأهلي"، ردا على سؤال حول سبب اختيار توقيت الصباح للتدريبات، قائلًا: "كل مدرب له وجهة نظر، وريبيرو له رأيه في موعد التدريب، وهذا السؤال يخصه أكثر".

وأوضح النحاس: "من اليوم الأول ناقشنا آلية العمل، ففي المباراة الأولى للدوري تدربنا صباحا ودخلنا المعسكر مساءً، وفي المباراة الثانية تدربنا الخامسة والنصف مساءً، والنتيجة لم تتأثر بذلك".

وأكد أن المدربين الأوروبيين "لديهم أفكارهم الخاصة، وريبيرو يظهر استجابة واضحة في قراراته"، مشيرًا إلى أن الإسباني "ليس مرنا في كل الأمور، ولديه قناعاته الخاصة".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة، المقرر إقامتها على استاد المحلة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.