أهداف مباراة قطر والإكوادور (فيديو)

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبل، على 8 ملاعب مجهزة على أعلى مستوى.

وتشهد منافسات كأس العالم 2022، مشاركة 32 منتخبًا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل واحدة تضم 4 منتخبات.

تمسكت قطر بنفس العناصر المألوفة في التشكيلة الأساسية في افتتاح كأس العالم لكرة القدم أمام الإكوادور اليوم الأحد وبوجود الهداف المعز إلى جانب زميله أكرم عفيف وحسن الهيدوس.

وحمل الهيدوس شارة قيادة قطر في ظهورها الأول على الإطلاق في كأس العالم عندما تنطلق المباراة الافتتاحية في استاد البيت الذي يتسع لحوالي 60 ألف متفرج.

وسيعتمد جوستافو ألفارو مدرب الإكوادور على تشكيلة متوقعة أيضا بوجود موزيس كايسيدو في منتصف الملعب وبوجود القائد والمهاجم إينر فالنسيا لقيادة الخط الأمامي.

لكن الإكوادور ستلعب دون لاعبها بايرون كاستيو الذي خرج من تشكيلة المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية في كأس العالم بعد قرار من المحكمة الرياضية بخصوص تقديم معلومات خاطئة في ورق الجنسية.

وستضم المجموعة الأولى أيضا السنغال وهولندا.