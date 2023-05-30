يوفنتوس يتوصل لتسوية في قضية الرواتب

قبلت المحكمة الرياضية طلب نادي يوفنتوس بالتفاوض في قضية التلاعب برواتب اللاعبين، حيث سيتم الاكتفاء بغرامة مالية فقط على النادي دون خصم نقاط جديدة.

كانت محكمة الاستئناف قد خصمت 10 نقاط بالفعل من يوفنتوس في قضية أخرى تتعلق بالرواتب، لكن النادي كان معرضا لعقوبات أخرى في القضية الثانية.