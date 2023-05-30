رياضة
يوفنتوس يتوصل لتسوية في قضية الرواتب
يوفنتوس يتوصل لتسوية مع سلطات كرة القدم الإيطالية بخصوص قضية رواتب اللاعبين.
قبلت المحكمة الرياضية طلب نادي يوفنتوس بالتفاوض في قضية التلاعب برواتب اللاعبين، حيث سيتم الاكتفاء بغرامة مالية فقط على النادي دون خصم نقاط جديدة.
كانت محكمة الاستئناف قد خصمت 10 نقاط بالفعل من يوفنتوس في قضية أخرى تتعلق بالرواتب، لكن النادي كان معرضا لعقوبات أخرى في القضية الثانية.
وحسب بيان من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لن يكون هناك استئناف من جانب يوفنتوس على الحكم السابق بخصم 10 نقاط من رصيد النادي.
وسيخضع أندريا أنيللي رئيس النادي السابق لمحاكمة جديدة.
وحسب وكالة الأنباء الإيطالية، سيدفع يوفنتوس 718 ألف يورو كغرامة ضمن تسوية مع سلطات كرة القدم بالبلاد.