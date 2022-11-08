شاكيرا وبيكيه يتوصلان لاتفاق بشأن حضانة طفليهما بعد الانفصال

أعلن ممثل عن المغنية الكولومبية شاكيرا في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت لاتفاق مع شريكها السابق جيرارد بيكيه بشأن حضانة طفليهما، بعد انفصالهما هذا العام عقب علاقة استمرت 11 عامًا.

وأعلن ممثل المغنية الشهيرة أن تفاصيل الاتفاق ستكشف اليوم.

وبحسب صحيفة لافانجوارديا المحلية، فإن الاتفاق نص على أن ابنيهما، ميلان البالغ عمره تسعة أعوام، وساشا البالغ عمره سبعة أعوام، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.

ودخلت شاكيرا (45 عاما) في علاقة مع بيكيه (35 عاما) منذ 2011 لكن دون زواج.

والتقى الثنائي قبل وقت قصير من كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، عندما ظهر لاعب إسبانيا في فيديو أغنية شاكيرا "واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)" التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.

وأعلن بيكيه وشاكيرا عن نهاية علاقتهما في يونيو حزيران الماضي.

ويأتي التوصل لاتفاق بشأن حضانة طفليهما بعد أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله الوشيك للعب كرة القدم على مستوى المحترفين ورحيله عن برشلونة بعد أيام قليلة.

وتواجه شاكيرا محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، بعد أن خسرت استئنافًا في 26 مايو أيار.

ويقول ممثلو الادعاء، إن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.