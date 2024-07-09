تغطية مباشرة.. مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

يتواجه منتخبا إسبانيا وفرنسا، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة "يورو 2024"، على ملعب "أليانز آرينا"، على أن يواجه الفائز من مباراة اليوم الفائز من موقعة هولندا مع إنجلترا، في النهائي يوم 14 يوليو الجاري.

وأطاحت إسبانيا بمستضيف البطولة منتخب ألمانيا من الدور ربع النهائي بعد مباراة ماراثونية حسمها البديل ميكل مورينو بهدف ثمين في الدقيقة 119، في المقابل، احتاج منتخب فرنسا إلى ركلات الترجيح لحسم تأهله إلى المربع الذهبي على حساب البرتغال 4-2.

والتقى المنتخبان 36 مرة، فازت فيها إسبانيا في 16 مباراة، وخسرت في 13 لقاء، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وفازت إسبانيا بلقب البطولة 3 مرات أعوام 1964 و2008 و2012، في حين فازت فرنسا باللقب مرتين عامي 1984 و2000.

فيما يلي تشكيلة إسبانيا وفرنسا لمباراتهما في قبل نهائي بطولة أوروبا 2024:

إسبانيا: أوناي سيمون - خيسوس نافاس - ناتشو - إيمريك لابورت- مارك كوكوريلا - رودري - فابيان رويز - داني أولمو - الأمين جمال - نيكو وليامز - ألفارو موراتا (القائد).

فرنسا: مايك مينيان - جول كوندي - وليام ساليبا - دايو أوباميكانو - تيو هرنانديز - نغولو كانتي - أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - راندال كولو مواني - كيليان مبابي (القائد).

قبل انطلاق المباراة التقطت عدسات المصورين فيديو رائع لفيران توريس خلال منحه تعليمات لزميله بيدري للسير والنزول على الدرج بطريقة صحيحة مع وضعه دعائم على ركبته المصابة.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إسبانيا وفرنسا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور التالية:

الدقيقة الأولى: انطلاق أحداث الشوط الأول للمباراة.

مبابي بدأ المباراة بالفعل دون ارتداء القناع.

الدقيقة 3: فابيان رويز أرسل عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ولكن طالت على الجميع وخرجت إلى ضربة مرمى.

الدقيقة 4: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي إسبانيا في وسط الملعب.

الدقيقة 6: فرصة خطيرة ضائعة، لامين يامال أرسل عرضية متقنة داخل المنطقة حولها فابيان رويز رأسية ولكن كرته علت العارضة.

الدقيقة 9: هدف أول لصالح فرنسا عن طريق كولو مواني.

عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق كيليان مبابي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها راندال كولو مواني برأسية متقنة وضعت الكرة في الزاوية اليسرى للشباك.

الدقيقة 13: حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجه خيسوس نافاس نتيجة تدخل قوي على أدريان رابيو لاعب فرنسا.

الدقيقة 15: مبابي يسدد بعد تنفيذ الضربة الحرة ولكن كرته اصطدمت في الحائط البشري لإسبانيا.

الدقيقة 19: تسديدة لفرنسا.. مبابي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في الدفاع.

الدقيقة 20: هدف التعادل لإسبانيا بشكل ولا أروع من لامين يامال.

هجمة منظمة من لاعبي إسبانيا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها لامين يامال بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

بهدفه في مباراة اليوم أصبح لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا، أصغر مسجل للأهداف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية بعمر الـ16 عاما.

الدقيقة 25: هدف ثان لإسبانيا عن طريق غول كوندي، مدافع فرنسا، بالخطأ في مرماه.

عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الدفاع من إبعادها بشكل جيد لينجح داني أولمو في استقبالها بتسديدة مباشرة تجاه المرمى اصطدمت بقدم المدافع غول كوندي وسكنت الشباك.

الدقيقة 29: محاولة هجومية لفرنسا بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق عثمان ديمبلي إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى.

الدقيقة 30: سيطرة واستحواذ من منتخب إسبانيا على مجريات اللقاء.

الدقيقة 35: خطأ لصالح فرنسا في وسط الملعب من جهة اليمين ضد ثيو هيرنانديز.

الدقيقة 38: عثمان ديمبلي سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في دفاع إسبانيا وخرجت إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 40: لامين يامال سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية.

رد فعل بيدري على هدف لامين يامال التاريخي.

الدقيقة 45: حكم المباراة احتسب دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع.

نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف.