الأهلي السعودي يمنح ساديو ماني مهلة أخيرة

وسُئل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عن مستقبل ماني ومستواه قبل الموسم التحضيري. وقال لسبورت 1: "ماني لم يرق إلى مستوى التوقعات. الوضع التنافسي مرتفع للغاية، ووضعية البداية ليست سهلة عليه. اللاعب يعرف ذلك أيضًا، فهو يعرف رأيي ورأي النادي".

وأكدت "الرياضية" رغبة إدارة الأهلي في التعاقد مع ماني البالغ من العمر 31 عاما، لكن يبدو أن مطالب اللاعب قد تعرقل الصفقة.

وينتهي عقد ماني مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، لكن النادي البافاري يريد بيعه بعدما لكم زميله ليروي ساني قبل أشهر.

وفي موسمه الأول مع بايرن ميونخ سجل ماني 12 هدفا وصنع 6 في 38 مباراة .