الأهلي السعودي يمنح ساديو ماني مهلة أخيرة
قالت صحيفة "الرياضية" إن الأهلي السعودي أمهل المهاجم السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ لحسم موقفه.
وبحسب الصحيفة فإن الأهلي أمهل ماني 48 ساعة، كحد أقصى، للرد على العرض الأخير الذي قدمه النادي السعودي للمهاجم السنغالي.
ويريد بايرن ميونخ بيع ماني بعد عام واحد من انتقاله للفريق من ليفربول الإنجليزي مقابل 32 مليون يورو.
وسُئل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عن مستقبل ماني ومستواه قبل الموسم التحضيري. وقال لسبورت 1: "ماني لم يرق إلى مستوى التوقعات. الوضع التنافسي مرتفع للغاية، ووضعية البداية ليست سهلة عليه. اللاعب يعرف ذلك أيضًا، فهو يعرف رأيي ورأي النادي".
وأكدت "الرياضية" رغبة إدارة الأهلي في التعاقد مع ماني البالغ من العمر 31 عاما، لكن يبدو أن مطالب اللاعب قد تعرقل الصفقة.
وينتهي عقد ماني مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، لكن النادي البافاري يريد بيعه بعدما لكم زميله ليروي ساني قبل أشهر.
وفي موسمه الأول مع بايرن ميونخ سجل ماني 12 هدفا وصنع 6 في 38 مباراة .
وتعاقد الأهلي حتى الآن مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر، ومع الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي.
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي.
إلى النصر
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد قالت، أمس الخميس، إن ماني وافق على الانضمام إلى النصر السعودي الذي يلعب فيه كريستيانو رونالدو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش.
وأضافت: "الانتقال لم يكتمل بعد، لكن اللاعب توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ".