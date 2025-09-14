انتصر في نزال كارت موسم الرياض.. من هو الملاكم السعودي سلطان المحمد؟ (فيديو)

حقق الملاكم السعودي سلطان المحمد فوزًا تاريخيًّا في بدايته الاحترافية على منافسه مارتن كارابايو، بقرار جماعي من أربع جولات، ضمن البطاقة التمهيدية لنزال كانيلو ألفاريز وتيرينس كروفورد، الذي أقيم فجر اليوم الأحد، على حلبة ملعب أليغيانت في لاس فيغاس.

وجاءت نتيجة الحكام بالإجماع (36-40) لصالح سلطان المحمد (بانتصار واحد- دون هزيمة)، ويعد ابن الـ17 عامًا من السعودية، الذي يشرف على تدريبه المدرب المخضرم آيبل سانشيز.

وأعرب المحمد عقب المباراة عن فخره بالإنجاز الذي حققه، مؤكدًا أنه رفع اسم بلاده عاليًّا.

وأشار الملاكم السعودي إلى أن هذا الانتصار يمثل دافعًا كبيرًا له، لافتًا إلى أنه سيعود سريعًا إلى التدريبات من أجل الاستمرار في تطوير مستواه وتحقيق المزيد من النجاحات في مسيرته الرياضية.

واستهل سلطان المحمد دخوله عالم الملاكمة في عمر الـ6 سنوات، محققًا بضع بطولات محلية، ويمثل نادي مايك تايسون للملاكمة.

وأشاد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، بالملاكم الشاب، ناشرًا صورًا له عبر حسابه على منصة "إكس" من نزال اليوم، وعلق قائلًا: "سلطان المحمد يفوز على خصمه مارتن كارابالو في نزال مهم ضمن كارت موسم الرياض ويترك بصمته".