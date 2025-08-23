رقم صادم.. كم عدد الألقاب التي خسرها رونالدو منذ انضمامه للنصر السعودي؟

استمرت السنوات العجاف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صعيد الأندية وفشل في الفوز بأول ألقابه مع النصر السعودي منذ انضمامه إليه في يناير 2023.

وتوج الأهلي بلقب السوبر السعودي على حساب النصر بركلات الترجيح (5 ـ3) بعد نهاية المباراة بالتعادل (2 ـ 2) في نهائي مثير على ملعب هونغ كونغ الدولي.

كأس السوبر السعودي 2024 ـ 2025 الذي "سحبه" النادي الأهلي من الجميع بعد أن حل في المسابقة بدلا من الهلال يحمل الرقم 12 في إخفاقات رونالدو في 3 مواسم.

لحظات قبل الصدمة

في الحقيقة، لم يكن رونالدو الذي كان أول أساطير كرة القدم الذين انضموا للدوري السعودي يعتقد أن انتظاره لأول لقب رسمي سيتأجل مرة أخرى بعد أن كان الفريق على وشك الصعود على منصة التتويج بتقدمه على الأهلي حتى الدقيقة 89 بهدفين لهدف ولكن إيبانيز منح التعادل لفريقه قبل أن يتكفل زملاؤه بالبقية في ركلات الحسم.

أخبار ذات علاقة 4 لاعبين دمروا حلم كريستيانو رونالدو بأول لقب مع النصر السعودي

ومنذ انضمامه للنصر خسر رونالدو عدة ألقاب ليستمر فشله في الصعود على منصات التتويج للعام الخامس تواليا والثالث مع النصر، لكن عدد الألقاب التي خسرها بطل أوروبا مع البرتغال 2016 يبدو صادما بالفعل: 12 لقبا بالتمام والكمال.

رونالدو شارك مع النصر في بداية يناير 2023، في الدوري بعد أن حل بالفريق في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022 ـ 2023، وخاض في نصف الموسم 14 مباراة في الدوري ومباراتين في كأس الملك ومباراة واحدة في نصف نهائي السوبر.

وهذا يعني أن الموسم الأول له انتهى بخسارة 3 ألقاب.

4 مسابقات في مهب الريح

وفي موسم 2023 ـ 2024، شارك رونالدو في 4 بطولات جديدة وهي الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، وخسرها جميعها حيث أنهي الدوري في المركز الثاني، وبلغ نهائي الكأس ووصل ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

أخبار ذات علاقة الأهلي يتوج بكأس السوبر السعودي في نهائي مثير على حساب النصر (فيديو)

وشارك رونالدو أيضا في كأس السوبر حيث بلغ النهائي وخسر أمام الهلال (4 ـ 1) وهو اللقب الرابع في ذلك الموسم.

أخبار ذات علاقة حل العقدة.. كيف يستفيد النصر السعودي من فوز رونالدو بدوري الأمم؟

وخلال موسم 2024 ـ 2025، خسر النجم البرتغالي 4 ألقاب أخرى كان آخرها اليوم أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر.

وفشل النصر في التتويج بأي لقب في الموسم الجاري إذ أنهى الدوري في المركز الثالث وغادر سباق كأس الملك بعد الخسارة أمام التعاون، قبل أن يٌقصى من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام كاواساكي الياباني.

واستمرت عقدة الأسطورة البرتغالي في كسر نحس "التتويجات" بعد الخسارة اليوم بركلات الترجيح (5 ـ 3) ضد الأهلي.

ومنذ تتويجه بكأس إيطاليا مع يوفنتوس في مايو 2021، لم يتوج رونالدو مع الأندية بأي لقب رسمي في حين أحرز مع البرتغال لقب دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي للمرة الثانية في تاريخ بلاده.

ويشار إلى أن لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية البطلة في 2023 لا يمكن اعتماده كلقب رسمي باعتبار أنه لا ينضوى تحت مسابقات الفيفا الرسمية.