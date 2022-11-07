الترجي يطالب جلال القادري بكشف أسباب عدم استدعاء حارسه الصدقي الدبشي لمنتخب تونس
طالب نادي الترجي التونسي جلال القادري بكشف أسباب عدم استدعاء الصدقي الدبشي حارس الترجي لقائمة منتخب تونس الأول.
وكتب الترجي في بيان عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "على إثر التصريح الذي أدلى به المدرب الوطني جلال القادري بخصوص عدم دعوة حارسنا الصدقي الدبشي لتعزيز صفوف المنتخب الوطني فإن إدارة الترجي تطلب من السيد جلال القادري تقديم التوضيحات اللازمة في هذا الموضوع ومد الرأي العام الرياضي، وعلى وجه التحديد جماهير الترجي بالتفسيرات الضرورية بخصوص تلميحه بأن أمرًا داخليًا في نادينا، طلب إذننا للإفصاح عنه، وراء الاستغناء عن الحارس الصدقي الدبشي".
وحين سُئل جلال القادري عن أسباب إبعاده الصدقي الدبشي حارس الترجي، عن قائمة المنتخب التونسي قال: "أنا أحترم كل الآراء، وبالنسبة لموضوع الصدقي الدبشي أنا أحترم الترجي وجماهيره لدرجة كبيرة، وأحترم رئيس الترجي والكابتن نبيل معلول، الذي تربطني به علاقة ممتازة".
وأضاف: "لذلك أكتفى بالقول إنه في اليوم الذي سيسمح لي فيه الترجي بأن أحكي عن بعض الأمور الداخلية، التي أمتنع عن الخوض فيها الآن، سأستطيع الإجابة عن هذا السؤال".
وأمس السبت، أعلن جلال القادري قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر منتخب تونس في السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.
وضمت القائمة أسماء 16 لاعبًا بينهم حراس المرمى: "أيمن دحمان، والبشير بن سعيد، ومعز حسن، وأيمن المثلوثي، الذي كان بعيدًا عن المنتخب منذ فترة طويلة"، في حين تم استبعاد صدقي الدبش حارس الترجي.
وفيما يلي قائمة تونس لمعسكر الدمام:
أيمن دحمان - معز حسن - أيمن المثلوثي - ياسين مرياح - بلال العيفة - نادر الغندري - علي معلول - غيلان الشعلالي - الفرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - سعد بقير - يوسف المساكني - نعيم السليتي - سيف الدين الجزيري - طه ياسين الخنيسي.
ومن المقرر أن يعلن جلال القادري القائمة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر، يوم 14 نوفمبر، على أن يسافر المنتخب إلى الدوحة في اليوم نفسه.
وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب فرنسا حامل اللقب، والدنمارك، وأستراليا.
ويستهل منتخب تونس مشواره في كأس العالم، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الدنمارك، ثم يواجه أستراليا، يوم 26 نوفمبر، وأخيرًا فرنسا، يوم 30 نوفمبر.