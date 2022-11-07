الترجي يطالب جلال القادري بكشف أسباب عدم استدعاء حارسه الصدقي الدبشي لمنتخب تونس

وحين سُئل جلال القادري عن أسباب إبعاده الصدقي الدبشي حارس الترجي، عن قائمة المنتخب التونسي قال: "أنا أحترم كل الآراء، وبالنسبة لموضوع الصدقي الدبشي أنا أحترم الترجي وجماهيره لدرجة كبيرة، وأحترم رئيس الترجي والكابتن نبيل معلول، الذي تربطني به علاقة ممتازة".

وأضاف: "لذلك أكتفى بالقول إنه في اليوم الذي سيسمح لي فيه الترجي بأن أحكي عن بعض الأمور الداخلية، التي أمتنع عن الخوض فيها الآن، سأستطيع الإجابة عن هذا السؤال".