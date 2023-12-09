ترتيب الدوري السعودي.. الرائد يحرم الأهلي من تحقيق فوزه رقم 200

فشل الأهلي في تحويل الفرص التي سنحت له وتعادل دون أهداف مع الرائد، اليوم السبت، ليكون عليه الانتظار لتحقيق انتصاره رقم 200 في الدوري السعودي للمحترفين.

وحرم الرائد منافسه الأهلي من أن يكون رابع فريق في الدوري السعودي يحقق هذا الإنجاز بعد الهلال والنصر والاتحاد.

ووصل الأهلي إلى النقطة 31 من 16 مباراة في المركز الثالث، وحصد الرائد النقطة رقم 13 في المركز 15.