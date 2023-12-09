ترتيب الدوري السعودي.. الرائد يحرم الأهلي من تحقيق فوزه رقم 200
فشل الأهلي في تحويل الفرص التي سنحت له وتعادل دون أهداف مع الرائد، اليوم السبت، ليكون عليه الانتظار لتحقيق انتصاره رقم 200 في الدوري السعودي للمحترفين.
وحرم الرائد منافسه الأهلي من أن يكون رابع فريق في الدوري السعودي يحقق هذا الإنجاز بعد الهلال والنصر والاتحاد.
ووصل الأهلي إلى النقطة 31 من 16 مباراة في المركز الثالث، وحصد الرائد النقطة رقم 13 في المركز 15.
وسيطر الأهلي على اللقاء دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس أندريه موريرا رغم اعتماد المدرب ماتياس يايسله على الثلاثي الهجومي رياض محرز وفراس البريكان وآلان سانت-ماكسيمين.
وأطلق فرانك كيسيه لاعب الأهلي تسديدة من مسافة قريبة مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 31.
وبعدها بأربع دقائق جاءت أخطر فرص الشوط الأول وكانت من نصيب الفريق الزائر حين انطلق أمير سعيود من الجانب الأيسر وأرسل تمريرة منخفضة لزميله كريم البرقاوي الخالي من الرقابة الذي سدد بغرابة شديدة بجوار القائم الأيسر.
واستعان المدرب يايسله قبل ثماني دقائق من النهاية بلاعب ليفربول السابق روبرتو فيرمينو لتنشيط الهجوم على حساب سانت-ماكسيمين الذي بدت عليه علامات الحزن أثناء تبديله.
وزاد ضغط الأهلي مع النهاية وأطلق القائد محرز تسديدة قوية لكن الحارس موريرا وقف أمامها لتنتهي المباراة بالتعادل.