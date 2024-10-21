بعد 100 يوم مع برشلونة.. "فليك" يواجه الاختبار الأصعب

احتفل الألماني هانز فليك بمرور 100 يوما على توليه قيادة برشلونة الإسباني خلفا للمدرب تشافي هيرنانديز.

ودشن فليك بداية مثالية لرحلته مع برشلونة رغم الصعوبات التي واجهته سواء بسبب القيود المالية أو عدم إبرام صفقات مدوية أو الإصابات التي ضربت بعض عناصر الفريق.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق 9 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة، كما أن الفريق فاز في دوري أبطال أوروبا على حساب يونغ بويز السويسري بخماسية دون رد، فيما خسر أمام موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

ورغم نجاحات فليك فإن بعض الجماهير والمحللين يؤكدون أن كل ما قدمه المدرب الألماني لا يعني شيئا أمام مباريات مرتقبة ستكون نقطة فاصلة، بحسب تقرير نشره موقع "فوتبول بووم1".

مواجهات من أجل تحديد المصير

الحديث تحديدا سيكون عن لقائي برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء، ثم الخروج لمواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد في الجولة الحادية عشرة للدوري الإسباني.

قد تكون نتائج تلك المباريات بمرتبة اعتماد نهائي لجودة تجربة فليك وقوة برشلونة تحت قيادته، وفي الوقت ذاته قد تبدأ في إدخال النادي في مراحل شك.

من جانب فليك، فالمدرب الألماني تلقى بعض الدفعات الجيدة تجاه الانتصارات، من خلال استعادة بعض النجوم المصابين أخيرا، مثل داني أولمو وغافي وفرينكي دي يونغ.

دفعة قوية

لم يسبق له قبل في هذا الموسم أن كان لديه هذا العدد الكبير من لاعبي كرة القدم تحت تصرفه، صحيح أن بعضهم يعاني من بعض الإرهاق مثل لامين يامال أو روبرت ليفاندوفسكي.

لكنه في الوقت ذاته استعاد مجموعة لا بأس بها من النجوم الذين ذكرناهم من قبل، ويضاف إليهم فيرمين لوبيز الذي كان مصابًا أيضًا وتألق في الأولمبياد مع المنتخب الإسباني حامل الميدالية الذهبية، وبالإضافة إلى ذلك سيجد صفقة جديدة معه تتمثل في فويتشيك تشيزني، رغم أن فليك صرح بأنه لن يدفع به الآن.

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يعد فويتشيك تشيزني صاحب الـ 34 سنة الأيام حتى يتمكن من أخذ مكانه في مرمى نادي برشلونة.

وأكد حارس المرمى البولندي في مقابلة مع TV3: "أنا جاهز، لقد قمت بالكثير من التدريبات في الأسبوعين الأخيرين لأكون لائقًا من الناحيتين العقلية والبدنية، أنا جاهز بالفعل للعب".

ويبدو تشيزني على الطريق الصحيح، بحيث أكد أنه متاح بشكل كامل، وكما ذكرت صحيفة "آس"، فقد سمح له كل من الجهاز الطبي ومدربي اللياقة البدنية بالمشاركة بشكل كامل مع الفريق قبل مباراة الأحد أمام إشبيلية. لكن كان الخيار بالنسبة للمدرب هو الدفع بإينياكي بينيا.

وقال حارس المرمى قبل ساعات فقط من معرفة موقف فليك: "سواء كنت سألعب أم لا، فهذا قرار للمدرب يجب أن أحترمه".

نتائج مذهلة

منذ بداية الموسم وفليك يقدم بعض النتائج المذهلة برفقة برشلونة، إذ يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني ووصل إلى هدفه رقم 33 وصنع فريقه أكثر من 50 فرصة على المرمى.

كل تلك الأرقام وأكثر تقود موسم أفضل من المتوقع للنادي الكتالوني الذي يبحث عن العودة لمنصات التتويج لكن أمامه عدة عقبات.

سواء دفع فليك بتشيزني أم لا أمام بايرن ميونخ، وسواء استفاد من الأسماء التي عادت من الإصابة أو لم يفعل ذلك، ففي النهاية الرجل أمام أهم اختبارات الموسم التي يمكنها أن تغير مصيره بشكل كامل، سواء في الدوري الإسباني أمام ريال مدريد أو في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.