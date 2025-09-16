السويدي موندو دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي للقفز بالزانة

حقق السويدي موندو دوبلانتيس إنجازا مذهلا خلال مشاركته ببطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، إذ حطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة للمرة 14 في مسيرته خلال 5 سنوات، عندما قفز بارتفاع 6.30 متر في محاولته الثالثة، بعدما ضمن لقبه الثالث تواليًا.

وضمن دوبلانتيس الميدالية الذهبية بالفعل، قبل أن يرفع العارضة لسنتيمتر واحد، أعلى من الارتفاع القياسي البالغ 6.29 متر، الذي حققه في بودابست، الشهر الماضي.

أخبار ذات علاقة بولت يحذر جوت "الموهوب جدا" من المنافسة مع الكبار في ألعاب القوى

أخبار ذات علاقة الاتحاد الدولي لألعاب القوى يفرض اختبار تحديد الجنس قبل المشاركة في بطولاته

وبعدما فشل بفارق ضئيل للغاية في أول محاولتين، نجح في محاولته الثالثة على الرغم من اهتزاز العارضة قليلًا قبل استقرارها.

وانفجر الملعب بالضجيج عندما اندفع السويدي، صاحب 25 عامًا، للاحتفال مع عائلته وسط المدرجات، قبل أن يحيط به منافسوه المبتهجون.

وقال دوبلانتيس: "أنا سعيد للغاية، لا يمكنني وصف الأمر، استمتعت كثيرًا بالأسبوعين الماضيين في طوكيو. استمتعت للغاية بكل شيء، وشعرت أن الطريقة الوحيدة لمغادرة اليابان هي بتحقيق الرقم القياسي العالمي".

وأصبح دوبلانتيس بعمر 20 عاماً و90 يوماً، أصغر من يحمل الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة، منذ أن فعلها الفرنسي فيغنيرون عام 1980، عند ارتفاع 5.75 متر وهو في سن الـ 20 عاماً، ومنذ ذلك اليوم، لم يتوقف "موندو" عن التقدم، إذ رفع سقف الطموحات تدريجياً حتى سجل الرقم القياسي 14 مرة، آخرها في طوكيو، حين تخطى حاجز 6.30 متر.