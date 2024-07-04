تطورات إيجابية في مفاوضات الاتحاد السعودي مع نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات رغبة نادي الاتحاد السعودي في التعاقد مع كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتحدثت العديد من التقارير عن مستقبل دي بروين مع مانشستر سيتي، خاصة وأن عقده الحالي مع الفريق ينتهي في 30 يونيو 2025.

وحاولت عدة أندية في الدوري السعودي، خاصة الاتحاد والنصر ضم دي بروين في الفترة الماضية بعد تصريحات خرجت عن البلجيكي بأنه قد يفكر في الانتقال إلى دوري روشن.

وقال الإعلامي الرياضي رودي غالياتي، اليوم الخميس: "تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين الاتحاد ودي بروين، إذ تحدث وفد من صندوق الاستثمارات العامة وبعض ممثلي نادي الاتحاد مع اللاعب الذي أعطى موافقته على عملية الانتقال للدوري السعودي".

وأضاف: "يتبقى الأمر الآن في يد مسؤولي مانشستر سيتي".

وتأتي هذه التقارير رغم تصريحات دي بروين الأخيرة التي قال فيها إنه سيبقى مع السيتي خلال الموسم المقبل، موضحا: "لن أرحل عن مانشستر سيتي، سأبقى بالفريق في الموسم المقبل، لقد قرأت الكثير من العناوين الصحفية عني حول الانتقال، لكنني لم أتحدث لأي أحد".

وكان مانشستر سيتي قد ضم لاعب الوسط المهاجم البلجيكي في عام 2015 قادماً من صفوف نادي فولفسبورغ الألماني.

وخاض صاحب الـ 33 عاماً مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي 26 مباراة بمختلف المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 18.