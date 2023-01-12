قصة المشجع الوحيد الذي قاد ناديه لأكبر نجاح في تاريخه بعدما أصبح رئيسا

امتلأت مدرجات استاد مومينتال بحوالي ستة آلاف مشجع لغريميو بينما كان هو وحيدا في مدرجات سانتا كروز وسرعان ما انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهتف وحده لفريقه المتواضع.

وعلى الرغم من أن سانتا كروز قد تقدم بشكل مثير في تلك المباراة ، إلا أنه خسر في النهاية 4-1. منذ ذلك الحين تغير تاريخ النادي القادم من ولاية ريو غراندي دو سول.

وكانت هناك حالات هبوط وخطر الانهيار التام، لكن كانت هناك أيضًا نجاحات رياضية ، بما في ذلك أول لقب في تاريخ النادي. وكان شاهد العيان على كل هذا تياغو ريش، الذي شغل منذ ذلك الحين مرتين منصب رئيس النادي.

وسانتا كروز دو سول هي مدينة يبلغ تعداد سكانها 130.000 نسمة ، وتقع على بعد ساعتين تقريبًا من بورتو أليجري. تأسست في سبعينيات القرن الثامن عشر من قبل مهاجرين ألمان ولا يزال تأثير ألمانيا كبيرًا جدًا هناك حتى اليوم. على سبيل المثال ، تستضيف المدينة مهرجان أكتوبر فيست كل عام.

وفي عالم الرياضة تضم المدينة ناديين سانتا كروز، الذي تأسس عام 1913 ، وأفينيدا التي يصغره بأكثر من أربعة عقود.

ولم يواجه الشاب تياغو مشكلة في اختيار فريقه المفضل. منذ سن مبكرة ، بدأ في الذهاب إلى مباريات سانتا كروز مع والده. وسبق لهذا الشخص أن فعل ذلك مع والده ، جد تياغو. لذا فقد انتقل حب هذا النادي من جيل إلى جيل. لا عجب أنه في عام 2012 عندما أتيحت له الفرصة لرؤية فريقه المحبوبة في المدينة التي كان يعمل فيها ، قرر أن يستغلها.

وقال تياغو "كانت لي أحلام في النادي. لعب الفريق على أعلى مستوى في الدوري، وقد فعل ذلك لمدة 15 عامًا ، لكنهم افتقروا إلى أي نجاحات مذهلة. تغير اللاعبون كل عام وكان من الصعب الاستمرار في ذلك. كنت أعرف بعض اللاعبين جيدًا ، لذا اقترحت عليهم بعض التغييرات المحتملة في ذلك الوقت".