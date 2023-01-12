قصة المشجع الوحيد الذي قاد ناديه لأكبر نجاح في تاريخه بعدما أصبح رئيسا
ظهر تياغو ريش قبل عقد من الزمان في المدرجات بمفرده وهو يشجع فريقه سانتا كروز البرازيلي أثناء خسارته أمام غريميو وتمت تداول صوره عبر الإنترنت على نطاق واسع باعتباره المشجع الوحيد للفريق، لكن بعد فترة وجيزة كرئيس للنادي قاده إلى أكبر نجاح له في التاريخ.
و11 فبراير/شباط 2012 كان تياغو أندريه ريش يعمل في بورتو أليجري في ذلك الوقت ، لذلك كان قادرًا على الذهاب إلى مباراة ناديه المفضل، كلوب سانتا كروز ، الذي لعب مع غريميو في ذلك اليوم.
امتلأت مدرجات استاد مومينتال بحوالي ستة آلاف مشجع لغريميو بينما كان هو وحيدا في مدرجات سانتا كروز وسرعان ما انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهتف وحده لفريقه المتواضع.
وعلى الرغم من أن سانتا كروز قد تقدم بشكل مثير في تلك المباراة ، إلا أنه خسر في النهاية 4-1. منذ ذلك الحين تغير تاريخ النادي القادم من ولاية ريو غراندي دو سول.
وكانت هناك حالات هبوط وخطر الانهيار التام، لكن كانت هناك أيضًا نجاحات رياضية ، بما في ذلك أول لقب في تاريخ النادي. وكان شاهد العيان على كل هذا تياغو ريش، الذي شغل منذ ذلك الحين مرتين منصب رئيس النادي.
وسانتا كروز دو سول هي مدينة يبلغ تعداد سكانها 130.000 نسمة ، وتقع على بعد ساعتين تقريبًا من بورتو أليجري. تأسست في سبعينيات القرن الثامن عشر من قبل مهاجرين ألمان ولا يزال تأثير ألمانيا كبيرًا جدًا هناك حتى اليوم. على سبيل المثال ، تستضيف المدينة مهرجان أكتوبر فيست كل عام.
وفي عالم الرياضة تضم المدينة ناديين سانتا كروز، الذي تأسس عام 1913 ، وأفينيدا التي يصغره بأكثر من أربعة عقود.
ولم يواجه الشاب تياغو مشكلة في اختيار فريقه المفضل. منذ سن مبكرة ، بدأ في الذهاب إلى مباريات سانتا كروز مع والده. وسبق لهذا الشخص أن فعل ذلك مع والده ، جد تياغو. لذا فقد انتقل حب هذا النادي من جيل إلى جيل. لا عجب أنه في عام 2012 عندما أتيحت له الفرصة لرؤية فريقه المحبوبة في المدينة التي كان يعمل فيها ، قرر أن يستغلها.
وقال تياغو "كانت لي أحلام في النادي. لعب الفريق على أعلى مستوى في الدوري، وقد فعل ذلك لمدة 15 عامًا ، لكنهم افتقروا إلى أي نجاحات مذهلة. تغير اللاعبون كل عام وكان من الصعب الاستمرار في ذلك. كنت أعرف بعض اللاعبين جيدًا ، لذا اقترحت عليهم بعض التغييرات المحتملة في ذلك الوقت".
مهمة الإنقاذ المجنونة
بعد عام ، عاد ريش إلى مسقط رأسه. كان يبحث عن وظيفة ، واقترح رئيس سانتا كروز آنذاك أن ينضم إلى النادي وأن يصبح المسؤول الصحفي عنه. لم يكن على تياغو التفكير طويلاً وسرعان ما قبل العرض.
وفقط في عام 2013، احتل الفريق المركز الرابع عشر فقط في الدوري، وبعد سنوات عديدة قضاها في أهم مسابقات الدوري المحلي، سقطوا أمام دوري الدرجة الأولى. ومع ذلك ، كان هذا يعني وجود فجوة كبيرة في ميزانية النادي. يحصل النادي سنويًا على مليون ريال برازيلي مقابل اللعب بين أندية النخبة في الولاية.
وجد سانتا كروز نفسه فجأة في وضع رياضي ومالي وتنظيمي رهيب في نفس الوقت. في هذه اللحظة ، واجه تياغو أندريه ريش الفرصة الأولى لإنقاذ ناديه المحبوب. نظرًا لكونه يبلغ من العمر 28 عامًا فقط ، قرر مواجهة تحدٍ حقيقي. تمكن قائد الفريق من إبقائه في الدوري ومع ذلك ، فإن الافتقار إلى الخبرة الإدارية أثر على كل من الركود المتزايد للنادي.
وعن التحول الذي أحدثه تياغو ريش بعد توليه مسؤولية النادي قال "قمنا بتغيير الإستراتيجية ، وركزنا على الفتيان الأصغر سنًا من المنطقة. جاءت عائلاتهم إلى الملعب ، وتبعهم رعاة جدد. لقد حصلنا أيضًا على أموال من الفيفا بعد أن قام اثنان من تلاميذنا بتغيير الأندية. ثم انضم حارس المرمى تياغو فولبي إلى ساو باولو ويلعب الآن في المكسيك ، بينما انضم بيدرو هنريكي إلى إنترناسيونال. على الرغم من تفشي وباء كورونا بالفعل في عام 2020 ، فقد تحسن وضعنا المالي".
وبسبب فيروس كورونا ، بدلاً من دوري الولاية ، تم تنظيم بطولة لمدة شهر فقط لتحديد الفريق الذي سيلعب في كأس البرازيل.
وقال تياغو ريش "تحدثنا في النادي وقررنا أن الأمر يستحق المشاركة. اتضح أن هذا القرار كان ناجحًا. تم تقسيم 12 فريقًا إلى مجموعتين. دخل سانتا كروز مرحلة خروج المغلوب من المركز الثاني.
وفي الدور قبل النهائي ، تغلبنا على إنتر دي سانتا ماريا فقط بعد ركلات الترجيح. المواجهات النهائية مع ساو جوزيه كانت لصالحنا. تبين أن لاعبي سانتا كروز أصبحوا أكثر فاعلية فيهم مرة أخرى وبالتالي فازوا بأهم ألقابهم في أكثر من قرن من التاريخ".
تبين أن هذا النجاح حاسم بالنسبة لمصير النادي بأكمله. لعب سانتا كروز في النسخة التالية من كأس البرازيل وعلى الرغم من أنهم لعبوا مباراة واحدة فقط ، فقد تم إضافة مليون ريال آخر إلى حساب النادي. بفضل هذا ، تمكن ريش أخيرًا من البدء في سداد جميع ديون النادي.
ويضاف إلى ذلك نجاح رياضي آخر في شكل الصعود لدوري الدرجة الأولى بعد سنوات من التوتر والتوتر ، بدأ النادي القادم من جنوب البرازيل في التحرك بشكل مستقيم. أنجز تياغو أندريه ريش مهمته ويمكن أن يعهد برعاية النادي إلى خليفة. ومع ذلك ، فقد ظل هو نفسه في إدارة النادي، أولاً كرئيس ، والآن نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.