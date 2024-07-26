يترقب المتابعون حفل الافتتاح الرسمي لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وتفصلنا ساعات قليلة عن حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والتي تشهد مشاركة أكثر من 10 آلاف و500 رياضي من كافة أنحاء العالم.

وسيكون الحفل مميزًا من عدة نواحٍ، لعل أبرزها هو إقامته عبر نهر السين، حيث تمر البعثات من خلاله وتشاهد الجماهير من على الضفاف والكباري.

وتشارك عدة دول عربية بأكبر بعثة في تاريخها في الأولمبياد، مثل مصر التي تشارك بحوالي 155 رياضيًا، وبإجمالي 270 رياضيًا عربيًا في كافة المنافسات.

لكن من بين كل هؤلاء النجوم، من ينال شرف رفع علم بلاده خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024؟

فيما يلي قائمة البعثات العربية كافة التي أعلنت عن حملة الأعلام الخاصة بها في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024:

مصر: أحمد الجندي "الخماسي الحديث"، وسارة سمير "رفع الأثقال".

الجزائر: العدّاء ياسر تريكي "ألعاب القوى"، وأمينة بلهادي "الجودو".

المغرب: ياسين الرحموني "الفروسية"، وإيناس لقلالش "الغولف".

ليبيا: محمد بن دلة "الرماية"، وملك مختار "السباحة"

موريتانيا: كمال ولد أدو "السباحة"، والعدّاءة سلم بوها سيدي "ألعاب القوى".

السعودية: رمزي الدهامي "الفروسية"، ودنيا أبوطالب "التايكوندو".

الإمارات: عمر المرزوقي لاعب قفز الحواجز "ألعاب القوى"، ولم يتم الإعلان عن ممثلة الإناث.

البحرين: سعود غالي، وأماني العبيدلي "السباحة"

قطر: العدّاء معتز برشم، والعدّاءة شهد محمد "ألعاب القوى".

سوريا: عمرو حمشو "الفروسية".

عمان: العدّاء علي البلوشي، والعدّاءة مزون العلوية "ألعاب القوى".

الكويت: سيف الشملان "المبارزة"، وسعاد الفقعان "التجديف".

اليمن: ياسمين الريمي "الرماية"، ولم يتم الإعلان عن ممثل الرجال.

فلسطين: يزن البواب، وفاليري ترازي "السباحة".

العراق: علي عمار يسر "رفع الأثقال".