أشعل الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حماسة لاعبه التركي أردا غولر قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

وشارك غولر صاحب الـ 19 عامًا مع ريال مدريد في مباراته الودية التي أقيمت فجر الخميس أمام ميلان الإيطالي بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت فوز ميلان بهدف صامويل شيكويزي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنه راضٍ عن تجربة ريال مدريد أمام ميلان التي شهدت مشاركة بعض اللاعبين الشباب، وقدموا أداءً تنافسيًا وخاصة أردا غولر وإندريك.

وأوضح أن غولر تدرب بشكل جيد للغاية خلال الإجازة عقب المشاركة في كأس أوروبا "يورو 2024"، مؤكدًا أنه عاد بقوة بدنية وبجودة عالية.

وقال أنشيلوتي:" هناك موسم مهم بانتظار غولر مع المزيد من حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق".

وأضاف:" أرى أن مركز 10 كصانع لعب هو الأفضل بالنسبة للاعب التركي، فهو يجيد اللعب بين الخطوط، كما أنه يمكننا الاستفادة من جودة قدمه اليسرى بتوظيفه في مركز الجناح الأيمن".

وانضم غولر إلى ريال مدريد في صيف 2023 قادمًا من فنربخشة التركي، ولفت الأنظار بشدة في كأس أوروبا الأخيرة.

ولعب غولر 12 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 6 أهداف في الموسم الماضي.

أنشيلوتي أثنى أيضًا على قدرات لاعبه الجديد البرازيلي إندريك مؤكدًا أنه يملك سرعة كبيرة في أمتار قليلة كما أثنى على أداء إبراهيم دياز في المباراة.

وأبدى مدرب ريال مدريد حزنه لإصابة سيزار بالاسيوي بعد دقائق قليلة من مشاركته.