انتهاء موسم مانويل نوير بعد تعرضه لكسر أثناء التزلج
أعلن مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، اليوم السبت، نهاية موسمه الحالي بعد تعرضه لإصابة في الساق.
ونشر نوير صورة عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، يظهر فيها مستلقيا على فراش، وتحيط جبيرة بساقه، وكتب نوير: "مرحبا يا شباب، ماذا يمكنني أن أقول؟!.. كان من الممكن أن تكون نهاية العام أفضل من ذلك بالتأكيد".
وأضاف: "بينما كنت أحاول الاسترخاء عن طريق جولات التزلج، عانيت من كسر في أسفل الساق، وأجريت جراحة بالأمس، وسارت بشكل جيد.. شكرا جزيلا للأطباء".
وتابع نوير: "رغم ذلك، من المؤلم معرفة أن الموسم الحالي قد انتهى بالنسبة لي.. اعتنوا بأنفسكم".
ومن المقرر أن يستأنف بايرن ميونخ مشواره في الدوري الألماني بمواجهة لايبزيغ يوم 20 يناير 2023.
يشار إلى أن بايرن ميونخ سيلعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وشارك نوير الموسم الحالي في 23 مباراة مع بايرن ميونخ، تلقى فيها 24 هدفا وحافظ على نظافة الشباك في 7 مواجهات، علما أنه ودع كأس العالم مع ألمانيا من الدور الأول.