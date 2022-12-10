انتهاء موسم مانويل نوير بعد تعرضه لكسر أثناء التزلج

أعلن مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، اليوم السبت، نهاية موسمه الحالي بعد تعرضه لإصابة في الساق.

ونشر نوير صورة عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، يظهر فيها مستلقيا على فراش، وتحيط جبيرة بساقه، وكتب نوير: "مرحبا يا شباب، ماذا يمكنني أن أقول؟!.. كان من الممكن أن تكون نهاية العام أفضل من ذلك بالتأكيد".