مفاجآت صادمة بشأن اللاعب النيجيري المرشح للانضمام إلى الزمالك

ظهرت مفاجآت صادمة بشأن اللاعب النيجيري أكينكونمي أمو، المرشح للانضمام إلى نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الجارية.

النيجيري أكينكونمي أمو، جناح نادى أومونيا نيقوسيا القبرصي السابق، رحل عن صفوف فريقه في شهر مارس الماضي، وارتبط اسمه بالانضمام إلى الزمالك الذي يبحث عن تدعيم صفوفه بلاعب أجنبي في مركز الجناح.

وسيُغلَق باب الانتقالات في الدوري المصري يوم 25 أكتوبر الحالي، وارتبط الزمالك بلاعب متهم في قضايا اغتصاب.

تورط اللاعب وسجنه

اتُّهِم أكينكونمي البالغ من العمر 22 عامًا، بجريمة اغتصاب في الدنمارك عام 2022، في الوقت الذي كان يلعب فيه لنادي كوبنهاغن.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه اُصدِرت عقوبة الحبس لسنة بحق اللاعب النيجيري، بعد 3 شكاوى قدمت ضده من 3 فتيات.

وأمضى اللاعب النيجيري شهرًا في السجن في أثناء التحقيق، وخرج ثم سافر ليُمنَع بعد ذلك من الدخول إلى البلاد لمدة 6 أعوام.

وبعد الرحيل من الدنمارك، انضم اللاعب النيجيري إلى صفوف أومونيا نيقوسيا القبرصي، ولم يستمر طويلًا.

وفسخ أكينكونمي أمو عقده مع الفريق القبرصي، دون الكشف عن السبب الرئيس لذلك.

وبداية الصيف الحالي، أجرى اللاعب اختبارات مع فريق الوداد المغربي، إلا أن رولاني موكوينا مدرب الفريق أعلن عدم الحاجة إليه، ليظل بلا ناد حتى الآن.