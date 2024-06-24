موقف فينيسيوس جونيور من مغادرة نجم ريال مدريد الصاعد

علق نجم ريال مدريد وبطل دوري أبطال أوروبا، فينيسيوس جونيور على مغاردة مواطنه فينيسيوس توبياس للفريق الملكي وذلك بعد انتهاء فترة إعارته إلى شاختار دونيتسك الأوكراني.

ونشر فينيسيوس توبياس خبر قرار مغادرته رسميًا لريال مدريد على حسابه على "إنستغرام" قبل أن يعلق فينيسيوس جونيور على المنشور بالقول: "حظًا موفقًا يا صديقي"، متمنيًا النجاح للاعب الواعد صاحب العشرين عامًا.

و‏أعلن توبياس الأحد رسميًا رحيله عن صفوف ريال مدريد، بعدما كان انضم الموسم قبل الماضي للفريق الملكي قادما من شاختار الأوكراني على سبيل الإعارة مع بند اختياري بتفعيل شرائه بشكل نهائي.

ونشر توبياس صورة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام وكتب: "لقد حان الوقت لنقول وداعًا، نراكم لاحقًا، لقد كانت تجربة في غاية الأهمية بالنسبة لي، استفدت كثيرًا وحصلت على مزيد الخبرات.. هلا مدريد".