موقف فينيسيوس جونيور من مغادرة نجم ريال مدريد الصاعد
علق نجم ريال مدريد وبطل دوري أبطال أوروبا، فينيسيوس جونيور على مغاردة مواطنه فينيسيوس توبياس للفريق الملكي وذلك بعد انتهاء فترة إعارته إلى شاختار دونيتسك الأوكراني.
ونشر فينيسيوس توبياس خبر قرار مغادرته رسميًا لريال مدريد على حسابه على "إنستغرام" قبل أن يعلق فينيسيوس جونيور على المنشور بالقول: "حظًا موفقًا يا صديقي"، متمنيًا النجاح للاعب الواعد صاحب العشرين عامًا.
وأعلن توبياس الأحد رسميًا رحيله عن صفوف ريال مدريد، بعدما كان انضم الموسم قبل الماضي للفريق الملكي قادما من شاختار الأوكراني على سبيل الإعارة مع بند اختياري بتفعيل شرائه بشكل نهائي.
ونشر توبياس صورة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام وكتب: "لقد حان الوقت لنقول وداعًا، نراكم لاحقًا، لقد كانت تجربة في غاية الأهمية بالنسبة لي، استفدت كثيرًا وحصلت على مزيد الخبرات.. هلا مدريد".
وعلق الحساب الرسمي لبطل نهائي دوري أبطال أوروبا فينيسيوس جونيور على الخبر بالقول "حظًا موفقًا يا صديقي،"مثيرًا تفاعل الكثير من المتابعين وإعجابهم بالتعليق.
ولم يكشف توبياس الذي انضم للريال قادمًا من شاختار الأوكراني عن وجهته المقبلة فيما أشارت مصادر إخبارية إلى أنه قد يعود إلى شاختار.
وشارك توبياس، الذي يشغل خطة مدافع، في61 مباراة مع الفريق الثاني لريال مدريد، كما صعد للفريق الأول بقرار من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في صيف 2022، ولكنه لم يشارك سوى في مباراة رسمية واحدة طيلة موسمين كانت يوم 6 يناير الماضي في كأس الملك أمام أراندينا (3 ـ 1).