ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يتجاوز الرائد ويبتعد بالصدارة (فيديو)
ابتعد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه 3/1 على ضيفه الرائد، اليوم الأحد، في الجولة الـ20.
وتقدم ألكسندر ميتروفيتش للهلال في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وعاد ميتروفيتش وسجل الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 29، من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو نجم النصر، متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي.
وعزز المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي تقدم الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 52، من ضربة رأس بعد كرة من روبين نيفيز.
وسجل أمير سعيود الهدف الوحيد للرائد في الدقيقة 90+7 من ضربة جزاء.
وحقق الهلال فوزه الـ18 مقابل التعادل مرتين، ولم يخسر حتى الآن في الدوري السعودي، ويتصدر ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة من 20 مباراة.
ويتقدم الهلال بـ7 نقاط على النصر الثاني، وبـ16 نقطة على الأهلي الثالث.
ويلعب الهلال مع سباهان أصفهان، يوم الخميس، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وقد فاز الهلال 3/1 خارج ملعبه في مباراة الذهاب.
بعد ذلك، يلعب الهلال مع الاتفاق والاتحاد والرياض في الدوري السعودي.
يشار إلى أن آخر فوز للرائد على الهلال كان في أكتوبر 2013 في الدوري السعودي.