ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يتجاوز الرائد ويبتعد بالصدارة (فيديو)

ابتعد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي بعد فوزه 3/1 على ضيفه الرائد، اليوم الأحد، في الجولة الـ20.

وتقدم ألكسندر ميتروفيتش للهلال في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد ميتروفيتش وسجل الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 29، من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو نجم النصر، متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وعزز المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي تقدم الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 52، من ضربة رأس بعد كرة من روبين نيفيز.