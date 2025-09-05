من "الشان" إلى التأهل للمونديال.. المغرب يرسخ هيمنته على إفريقيا ويقتحم العالمية

صنعت كرة القدم المغربية الحدث في عام 2025 بعدما فرض منتخب أسود الأطلس الأول ومنتخب المحليين سيطرتهما على إفريقيا وحققا نتائج لافتة لتستمر التجربة المذهلة منذ أن بلغ رفاق أشرف حكيمي نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وتعيش الكرة المغربية على وقع النجاحات على الصعيدين الجماعي والفردي، إذ لم يمر تأهل المنتخب الأول مساء الجمعة رسميا لنهائيات كأس العالم 2026 دون أن يعيد من جديد الحديث عن إنجازات لافتة لا فقط في العام الجاري وإنما على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة.

وحققت المنتخبات المغربية منذ أغسطس 2024 عدة إنجازات فيما كان نهضة بركان واحدا من الأندية الإفريقية التي لمع نجمها في العام الجاري في مسابقة كأس الكونفدرالية.

ويستعرض التقرير التالي إنجازات كرة القدم المغربية بين أغسطس 2024 وسبتمبر 2025:

أسود الأطلس: الريادة من جديد

وأصبح المغرب أول منتخب أفريقي يتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه 5-صفر على النيجر في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية.

وافتتح المنتخب المغربي التسجيل في الدقيقة 29 عبر إسماعيل الصيباري الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد متابعة تمريرة منخفضة من أشرف حكيمي.

وفي الشوط الثاني واصل المغرب ضغطه، وسجل أيوب الكعبي الهدف الثالث في الدقيقة 51، وفي الدقيقة 68 عزز البديل حمزة إيغامان النتيجة ليختتم عز الدين أوناحي مهرجان الأهداف في الدقيقة 85 بعد هجمة قادها نايل العيناوي.

ورفع المغرب رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، مبتعدا بثماني نقاط عن تنزانيا الثانية، فيما تحتل زامبيا المركز الثالث بست نقاط.

ولا يعد التأهل لكأس العالم المقبلة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا إنجازا كبيرا للكرة المغربية ولكن وصول رفاق عز الدين أوناحي كأول منتخب يبلغ النهائيات هو في حد ذاته تأكيد على ريادة المنتخب وأفضليته في القارة السمراء.

منتخب المحليين: إنجاز خارق

لم تقتصر زعامة الكرة المغربية على المنتخب الأول، الذي كان في نسخة كأس العالم 2022 أول الأفارقة والعرب الذي يصل لنصف النهائي كأس العالم، بل شملت أيضا منتخب المحليين الذي فاز في 30 أغسطس 2025 بكأس أمم إفريقيا بعد نهائي مثير على حساب مدغشقر (3 ـ 0).

ونجح أسامة المليوي ويوسف مهري ومحمد حريمات في قيادة أسود الأطلس المحليين لإنجاز كروي جديد في مسابقة "الشان"، هو الثالث في تاريخهم بعد أن سبق للمغرب التتويج بنسختي 2018 و2020.

وجاء تتويج فريق المدرب طارق السكتيوي لينضاف إلى سجل زاخر للكرة المغربية في الأشهر الماضية ما يؤكد بوضوح قيمة العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع على صعيد الأندية والمنتخبات على حد السواء.

ميدالية الأولمبياد ونهضة بركان

وكانت إنجازات الكرة المغربية التي بدأت في مونديال 2022 استمرت في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس خلال صائفة 2024 عندما نجح رفاق سفيان رحيمي في الفوز بالميدالية البرونزية كأول منتخب عربي يصل إلى تلك المرحلة من الألعاب.

تتويج المنتخبات المغربية سار بالتوازي مع نتائج لافتة أيضا للأندية عندما نجح فريق نهضة بركان في التتويج في مايو الماضي بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب سيمبا التنزاني.

ورغم فشل فريقي الرجاء والجيش الملكي في الوصول لأدوار متقدمة من دوري أبطال إفريقيا، فإن إنجاز فريق بركان جاء ليؤكد امتياز الأندية المغربية وقدرتها على المنافسة على الألقاب في مسابقات الأندية في القارة السمراء.

حكيمي والكرة الذهبية

ولم يمر تألق المنتخبات والأندية المغربية واقتحامها أسوار العالمية دون أن يثير الاهتمام حول توهج جل اللاعبين المغاربة في ملاعب أوروبا بدءا بأشرف حكيمي بطل دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان وصولا إلى حمزة إيغامان نجم نادي ليل والوافد الجديد على الدوري الفرنسي، مرورا بإبراهيم دياز نجم ريال مدريد وغيرهم.

ويعد أشرف حكيمي، الذي يسير نحو الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2025، نموذجا للنجومية والتألق في كرة القدم العالمية في العام الجاري إذ حقق عديد الإنجازات الجماعية مع باريس سان جيرمان والتي وضعته ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وفي انتظار ما ستفصح عنه نتائج "البالون دور 2025" يوم 22 سبتمبر الجاري، فإن ما حققة أشرف حكيمي في الموسم الماضي مع الفريق الباريسي يصنّف ضمن الإنجازات الكروية الخالدة التي جعلته أعظم مدافع في العالم في العام الجاري باعتبار أرقامه المذهلة.

وساهم حكيمي في فوز سان جيرمان بخمسة ألقاب مع بي آس جي وهي الثلاثية الكلاسيكية في فرنسا بجانب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي بجانب بلوغ نهائي كأس العالم للأندية في يوليو الماضي.