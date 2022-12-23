الاتحاد الفرنسي يحتج على الأرجنتين بسبب التعليقات العنصرية ضد لاعبيه بعد خسارة نهائي كأس العالم
أكد نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه بعث رسالة احتجاج لرئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بشأن الإهانات والتعليقات العنصرية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الفرنسي من لاعبي المنتخب الأرجنتيني ومشجعيهم بعد خسارة نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتعرض كيليان مبابي للسخرية من إيميليانو مارتينيز، حارس منتخب الأرجنتين، بعد الفوز بلقب كأس العالم، حيث طالب مارتينيز بدقيقة صمت خلال احتفال اللاعبين في غرفة الملابس، وحمل دمية تحمل وجه مبابي في احتفالات الجماهير في بوينس آيرس.
وقال نويل لوغريت: "كتبت إلى نظيري في الاتحاد الأرجنتيني، أجد هذه التجاوزات غير طبيعية، في سياق مسابقة رياضية، وأجد صعوبة في فهمها".
وعن سلوك مبابي قال: "كان سلوك مبابي مثاليا"، واعتبر أن الأمر ذهب بعيدا عن الروح الرياضية، وأضاف: "إنه أمر مروع للغاية وصادم وذهب بعيدا".
وتعرض أوريلين تشواميني وكينغسلي كومان وراندال كولو مواني لتعليقات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واضطروا لإغلاق خاصية التعليقات عبر حساباتهم في موقع "إنستغرام" بعد تعرضهم لهتافات عنصرية؛ بسبب إضاعة ضربتي الترجيح وفرصة سانحة (من راندال كولو مواني) للفوز باللقب في نهاية الشوط الإضافي الثاني.
وأكد لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه قدم شكوى ضد أصحاب التعليقات العنصرية، وقال: "لقد اتخذنا إجراءات مختلفة. إنه لأمر مروع للغاية. هؤلاء هم الأولاد الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل منتخب فرنسا لتحقيق النجاح. من المهم أن ندعمهم".