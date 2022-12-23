الاتحاد الفرنسي يحتج على الأرجنتين بسبب التعليقات العنصرية ضد لاعبيه بعد خسارة نهائي كأس العالم

أكد نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه بعث رسالة احتجاج لرئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بشأن الإهانات والتعليقات العنصرية التي تعرض لها لاعبو المنتخب الفرنسي من لاعبي المنتخب الأرجنتيني ومشجعيهم بعد خسارة نهائي كأس العالم قطر 2022.

وتعرض كيليان مبابي للسخرية من إيميليانو مارتينيز، حارس منتخب الأرجنتين، بعد الفوز بلقب كأس العالم، حيث طالب مارتينيز بدقيقة صمت خلال احتفال اللاعبين في غرفة الملابس، وحمل دمية تحمل وجه مبابي في احتفالات الجماهير في بوينس آيرس.