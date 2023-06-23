ماركا: السعودية تنسحب من سباق الترشح لاستضافة كأس العالم 2030

وذكرت "ماركا" أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كان على اتصال في الساعات الأخيرة مع اليونان ومصر لإبلاغهما بالانسحاب؛ بسبب قوة المشروع الذي يقوده الاتحاد الإسباني جنبًا إلى جنب مع البرتغال.

وزعمت أنه بعد دراسة تفصيلية للإطار الحقيقي للإمكانيات، خلصت السعودية إلى أنه من المستحيل التغلب على ملف إسبانيا والبرتغال والمغرب، بعد إدراك العمل الذي قاموا به بالفعل والميزة التي يتمتعون بها في جميع الجوانب بعد سنوات من العمل الجاد.

وحتى الآن، لم يتأكد سوى الملف المشترك إسبانيا والمغرب والبرتغال، وملف ثان مشترك بين الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي.

وفي سبتمبر 2024 سيُعرف الفائز بتنظيم كأس العالم 2030.

يذكر أن ملف البرتغال وإسبانيا والمغرب يحظى بدعم الاتحادين الأفريقي والأوروبي لكرة القدم.