بوغاتشر دراج فريق الإمارات يفوز بالمرحلة الـ20 في سباق فرنسا للدراجات
حسم تادي بوغاتشر، الفائز باللقب مرتين، المرحلة 20 في سباق فرنسا للدراجات، اليوم السبت، والتي امتدت لمسافة 133.5 كيلومتر من بيلفور، بعد تفوقه على النمساوي فيلكس غال، ليحقق فوزه الثاني بمرحلة في نسخة العام الحالي.
بينما يتصدر الدنماركي يوناس فينغارد، متسابق جامبو فيسما، الترتيب العام متقدما بفارق سبع دقائق و29 ثانية على بوغاتشر، متسابق فريق الإمارات.
ويحتل البريطاني آدم ييتس المركز الثالث مع فريق الإمارات.
وسيحسم الإيطالي جوليو تشيكون لقب المراحل الجبلية، فيما اقترب البلجيكي جاسبر فيلبسن من حسم لقب سباقات السرعة في حالة عبورهما خط النهاية في باريس، غدا الأحد.