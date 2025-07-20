أكبر رقم في تاريخه.. كم كسب الأهلي من بيع وسام أبو علي؟

كشفت مصادر عن التفاصيل المالية الخاصة ببيع الأهلي المصري لعقد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، إلى كولومبوس كرو الأمريكي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتلقى وسام أبو علي، عرضًا من جانب نادي كولومبوس كرو، خلال الأيام الأخيرة، حيث طلب النادي الأمريكي من إدارة الأهلي ضم وسام أبو علي.

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ودخل وسام في حالة تمرد بسبب رفض إدارة النادي الأحمر التفريط في خدماته، وفي ظل تمسك اللاعب بالرحيل تم استبعاده من معسكر الفريق المقام في تونس، استعدادًا للموسم الجديد.

وبعد فترة من الشد والجذب، توصل الأهلي لاتفاق مع نادي كولومبوس من أجل انتقال وسام أبو علي لصفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وجاء الاتفاق على انتقال اللاعب مقابل حصول القلعة الحمراء على 7.5 مليون دولار يتم دفعها على دفعتين، بالإضافة إلى بند نسبة إعادة البيع وإضافات تتمثل في مليون دولار حال سجل 10 أهداف ومليون أخرى حال سجل 15 هدفًا.

ومن المقرر أن يتلقى الأهلي الدفعة الأولى بقيمة 5.5 مليون دولار عند التوقيع والدفعة الثانية 2 مليون دولار في بداية العام المقبل، ونسبة إعادة البيع تصل إلى 15%.

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وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادمًا من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب: الدوري مرتين، ودوري أبطال أفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وخاض صاحب الـ 26 عامًا مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفًا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.