ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقتنص فوزا ثمينا من بيرنلي (فيديو)
اقتنص فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على حساب منافسه بيرنلي، بهدف دون رد، مساء يوم السبت، في إطار لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد تقدم بهدف في الشوط الأول، عن طريق جوني إيفانز في الدقيقة 26، ولكن تم إلغائه بداعِ وجود حالة تسلل.
وتمكن برونو فرنانديز من تسجيل هدف فوز مانشستر يونايتد في الدقيقة 45 من عمر الشوط نفسه، بعد تمريرة من جوني إيفانز.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة في المركز العشرين.
وصالح مانشستر يونايتد جماهيره بتلك النتيجة، بعدما خسر في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف لثلاثة.