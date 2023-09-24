ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يقتنص فوزا ثمينا من بيرنلي (فيديو)

اقتنص فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على حساب منافسه بيرنلي، بهدف دون رد، مساء يوم السبت، في إطار لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد تقدم بهدف في الشوط الأول، عن طريق جوني إيفانز في الدقيقة 26، ولكن تم إلغائه بداعِ وجود حالة تسلل.