مع تييري هنري.. ناغلزمان يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان يحاول التعاقد مع المدرب الألماني جوليان ناغلزمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ على أن يساعده تييري هنري.

وسبق أن ذكرت الصحيفة ذاتها أن مغامرة كريستوف غاليتيه كمدرب لباريس سان جيرمان انتهت باستقبال كليرمون في بارك دي برينس، أمس السبت، في الجولة الـ38 من الدوري الفرنسي.

ورغم أن عقد غاليتيه مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2024 إلا أنه سيغادر الفريق بعد موسم واحد فقط من تولي تدريبه، حيث خلف ماوريسيو بوكتينيو الصيف الماضي.