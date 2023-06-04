مع تييري هنري.. ناغلزمان يقترب من تدريب باريس سان جيرمان
ذكرت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان يحاول التعاقد مع المدرب الألماني جوليان ناغلزمان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ على أن يساعده تييري هنري.
وسبق أن ذكرت الصحيفة ذاتها أن مغامرة كريستوف غاليتيه كمدرب لباريس سان جيرمان انتهت باستقبال كليرمون في بارك دي برينس، أمس السبت، في الجولة الـ38 من الدوري الفرنسي.
ورغم أن عقد غاليتيه مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2024 إلا أنه سيغادر الفريق بعد موسم واحد فقط من تولي تدريبه، حيث خلف ماوريسيو بوكتينيو الصيف الماضي.
وأكدت "ليكيب" أن ناغلزمان بات أولوية باريس سان جيرمان لخلافة غاليتيه، وأوضحت أن الصفقة تتقدم بسرعة كبيرة.
وأشارت إلى أن المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري سيرافق ناغلزمان في باريس سان جيرمان وسيكون المساعد الأول للمدرب الشاب.
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وناغلزمان، الذي سيتم 36 عاما الشهر المقبل، تعود إلى عدة أسابيع.
وقرر بايرن ميونخ إقالة ناغلزمان في مارس الماضي وعين مكانه توماس توخيل.
وكان ناغلزمان قد قاد بايرن ميونخ للفوز 1/0 ثم 2/1 على باريس سان جيرمان في مباراتي دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا قبل أن يقال من منصبه.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ناغلزمان أدار 84 مباراة لبايرن ميونخ فاز في 60 منها وتعادل 14 مرة وخسر 10 مرات.
وسبق أن قاد ناغلزمان لايبزيغ في 95 مباراة وهوفنهايم في 136 مباراة.
وعلى مستوى الألقاب فاز ناغلزمان بلقب في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، ولقبين مع النادي البافاري في كأس السوبر الألماني.