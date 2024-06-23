نجوم من ريال مدريد مرشحون للنصر والهلال والاتحاد والأهلي
نجحت أندية الدوري السعودي في استقطاب العديد من النجوم السابقين لنادي ريال مدريد، وعلى رأسهم بالطبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فتح الباب أمام العديد من النجوم العالميين للعب في الدوري السعودي.
تبع رونالدو للسعودية كريم بنزيما بعده بعدة أشهر، ثم جاءت أخبار ضم القادسية لناتشو فيرنانديز لينضم لاعبًا جديدًا للبطولة المحلية قادمًا من ريال مدريد.
لكن ناتشو لن يكون الأخير، فهناك بالفعل أسماء أخرى مرت على ريال مدريد وارتبطت بالدوري السعودي، وغيرها لم ترتبط بعد في أخبار الانتقالات بأندية سعودية، لكن ضمها يجب ألّا يشكل مشكلة كبيرة.
فيما يلي نستعرض أبرز تلك الأسماء:
كاسيميرو
نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، تم ترشحيه للانضمام لصفوف النصر السعودي، وقد كان خيارًا مثيرًا للجدل بسبب عمره الكبير وحالته الفنية المتراجعة.
لكن المثير حقًا هو دخول الهلال على الخط أخيرًا لضم اللاعب بحسب ما أكد الصحفي بن جاكوبس.
رافاييل فاران
مدافع ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، كان مرتبطًا بالانضمام للنصر، لكن الفريق الذي يضم كريستيانو رونالدو ليس الوحيد الذي يريده.
فبحسب ما أكدت صحيفة "آس" في شهر مارس الماضي، فنادي الاتحاد يسعى هو الآخر لضم اللاعب لصفوفه.
سيرجيو راموس
القائد الأسبق للملكي ولاعب إشبيلية الذي لم يقدم أفضل مستوياته في الموسم الماضي ارتبط بالنصر هو الآخر بمجرد قدوم فيرناندو هييرو للنادي.
راموس يملك خبرة كبيرة بكل تأكيد في الملاعب العالمية، وضم أي فريق له سيكون إضافة كبيرة، بغض النظر عن تراجعه أخيرًا.
ترشيحات أخرى ممكنة
بعض من نجوم ريال مدريد الحاليين أو السابقين من الممكن أن يغادروا نحو الدوري السعودي قريبًا، ومنهم ثمة أندية سعودية بحاجة إلى وجودهم بالفعل وبشكل فوري.
على سبيل المثال يمكن للنصر الاستفادة من جناح جديد مثل ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، والذي سبق له اللعب مع رونالدو وسيكون ثنائية جيدة معه، على الأقل ستكون أفضل من ثنائيته مع ساديو ماني.
كما يمكن للأهلي الاستفادة من وجود مهاجم لديه خبرات جيدة مثل ماريانو دياز الذي كان حاسمًا في أوقات عديدة رفقة ريال مدريد، في ظل المشاكل الهجومية التي لا تنتهي في صفوف الراقي.
واسم مثل مارسيلو يجب أن يرتبط بالأندية السعودية كافة، وربما في مقدمتها الهلال لو تم احتراف سعود عبد الحميد قريبًا كما تفيد الأخبار التي تنشر منذ الأيام الماضية.
وأخيرًا فريق مثل الاتحاد قد يكون مفيدًا بالنسبة له الحصول على صانع ألعاب جديد يحرك مهاجميه بشكل أفضل، ويقدم لهم فرصا أكثر في كل مباراة؛ ما يسهم في زيادة الغلة التهديفية للفريق، واللحاق بركب الهلال والنصر الهجومي القوي للغاية.
الخلاصة
انضمام تلك الأسماء الكبيرة والقوية إلى الدوري السعودي ستكون إضافة بكل تأكيد، في ظل كونهم لعبوا في السابق لصالح ريال مدريد.
لكن في نهاية المطاف ضم أي اسم دون أن يكون مفيدًا على المدى البعيد لأي فريق لن يكون خيارًا طيبًا تستحسنه الجماهير وتستسيغه، لذلك يجب الاختيار جيدًا بناءً على معايير محددة تسد نواقص كل فريق بغض النظر عن الخلفية التاريخية لكل لاعب مرشح.