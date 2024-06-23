نجوم من ريال مدريد مرشحون للنصر والهلال والاتحاد والأهلي

نجحت أندية الدوري السعودي في استقطاب العديد من النجوم السابقين لنادي ريال مدريد، وعلى رأسهم بالطبع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فتح الباب أمام العديد من النجوم العالميين للعب في الدوري السعودي.

تبع رونالدو للسعودية كريم بنزيما بعده بعدة أشهر، ثم جاءت أخبار ضم القادسية لناتشو فيرنانديز لينضم لاعبًا جديدًا للبطولة المحلية قادمًا من ريال مدريد.

لكن ناتشو لن يكون الأخير، فهناك بالفعل أسماء أخرى مرت على ريال مدريد وارتبطت بالدوري السعودي، وغيرها لم ترتبط بعد في أخبار الانتقالات بأندية سعودية، لكن ضمها يجب ألّا يشكل مشكلة كبيرة.

فيما يلي نستعرض أبرز تلك الأسماء: