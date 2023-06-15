هل يخطط باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح بديلًا لميسي؟

صفقات باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يبحث باريس سان جيرمان عن لاعب كبير، على الأقل، في السوق الصيفي مع رحيل ليونيل ميسي، وقرار كيليان مبابي بعدم تفعيل بند تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو 2024.

كما يتردد أن باريس سان جيرمان يريد التخلص من نجمه البرازيلي نيمار، هذا الصيف، بسبب تكرار تعرضه للإصابة، وراتبه المرتفع.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان "صلاح" قد أعطى أي إشارة عن موقفه بشأن هذه الخطوة، على الرغم من أنه كان سعيدًا بهذه الخطوة كما ذكرت "ديلي إكسبريس".

ومحمد صلاح ليس المهاجم الوحيد الذي يرتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث تردد أن بطل الدوري الفرنسي يريد التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، والعاجي ويلفريد زاها من كريستال بالاس.

ويقترب باريس سان جيرمان من الإعلان عن صفقة الإسباني ماركو أسينسيو، والمدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، في صفقتي انتقال حر بعد نهاية عقديهما مع ريال مدريد، وإنتر ميلان، على الترتيب.

كما ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونخ طلب الرحيل إلى باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يتولّى جوليان ناغلزمان تدريب باريس سان جيرمان، الموسم المقبل، خلفًا لكريستوف غاليتيه والذي من المتوقع أن يُقال من منصبه خلال الفترة المقبلة.