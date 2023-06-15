هل يخطط باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح بديلًا لميسي؟
أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" بأن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لتعويض ليونيل ميسي.
وغادر "ميسي" إلى إنتر ميامي الأمريكي بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، حيث لعب للفريق موسمين.
وبحسب "ديلي إكسبريس"، فإن ناصر الخليفي على اتصال مستمر مع "صلاح"، منذ كأس العالم 2022 في قطر، والتقى به من جديد في المغرب، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى النادي الفرنسي.
وأوضحت أن "الخليفي" أخبر "صلاح" أنه يمكن أن يحل مكان ليونيل ميسي في بارك دي برينس الموسم المقبل.
موقف ليفربول
لكن من غير المتوقع أن يوافق ليفربول بسهولة على رحيل محمد صلاح، فقد نجحت إدارة النادي بتجديد عقد النجم المصري، الصيف الماضي، بعد مفاوضات شاقة، حيث كان العقد السابق ينتهي في يونيو 2023.
ومع فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتأكد مشاركته في الدوري الأوروبي، يريد ليفربول المنافسة على الألقاب المحلية، الموسم المقبل، وهو أمر يصعب حال رحيل نجمه الأول محمد صلاح.
ورحل ساديو ماني عن ليفربول الصيف الماضي، وروبيرتو فيرمينو هذا الصيف، ولهذا سيراهن ليفربول على محمد صلاح، وداروين نونيز، لقيادة الخط الهجومي الموسم المقبل.
صفقات باريس سان جيرمان
ومن المتوقع أن يبحث باريس سان جيرمان عن لاعب كبير، على الأقل، في السوق الصيفي مع رحيل ليونيل ميسي، وقرار كيليان مبابي بعدم تفعيل بند تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو 2024.
كما يتردد أن باريس سان جيرمان يريد التخلص من نجمه البرازيلي نيمار، هذا الصيف، بسبب تكرار تعرضه للإصابة، وراتبه المرتفع.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان "صلاح" قد أعطى أي إشارة عن موقفه بشأن هذه الخطوة، على الرغم من أنه كان سعيدًا بهذه الخطوة كما ذكرت "ديلي إكسبريس".
ومحمد صلاح ليس المهاجم الوحيد الذي يرتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث تردد أن بطل الدوري الفرنسي يريد التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، والعاجي ويلفريد زاها من كريستال بالاس.
ويقترب باريس سان جيرمان من الإعلان عن صفقة الإسباني ماركو أسينسيو، والمدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، في صفقتي انتقال حر بعد نهاية عقديهما مع ريال مدريد، وإنتر ميلان، على الترتيب.
كما ذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن الفرنسي لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونخ طلب الرحيل إلى باريس سان جيرمان.
ومن المتوقع أن يتولّى جوليان ناغلزمان تدريب باريس سان جيرمان، الموسم المقبل، خلفًا لكريستوف غاليتيه والذي من المتوقع أن يُقال من منصبه خلال الفترة المقبلة.
عقد صلاح
وفي يوليو الماضي، أعلن ليفربول أن محمد صلاح جدد عقده مع الفريق لمدة طويلة، ولم يكشف عن أي تفاصيل، لكن شبكة "سكاي سبورت" ذكرت أن "صلاح" وقع عقدًا حتى يونيو 2025.
في حين ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن تجديد عقد "صلاح" تضمن زيادة في راتبه الأسبوعي من 200 ألف جنيه إسترليني إلى 350 ألف جنيه إسترليني ليكون أعلى لاعبي ليفربول أجرًا.
وانضم "صلاح" البالغ من العمر 31 عامًا لليفربول في 2017 من روما مقابل 42 مليون يورو، وسجل مع الريدز 186 هدفًا، وصنع 79 في 305 مباريات.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن القيمة السوقية لمحمد صلاح تبلغ 70 مليون يورو.
وحقق "صلاح" مع ليفربول لقبًا في كل من: الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الدرع الخيرية.
واليوم الخميس، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن جدول البريميرليغ للموسم المقبل 2024/2023، وتشهد الجولة الأولى قمة مبكرة بين تشيلسي وضيفه ليفربول يوم 13 أغسطس.