بيع لاعب واستبعاد 5 تماما.. تصريحات نارية من أسطورة الأهلي المصري (فيديو)

كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، عن رؤيته الشاملة لتعزيزات الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في أعقاب البداية المتعثرة للقلعة الحمراء في منافسات الدوري ورحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

جاءت تصريحات صالح النارية بعد ساعات من الإعلان الرسمي من قبل النادي الأهلي عن إنهاء ارتباطه مع مدربه ريبيرو، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام نادي بيراميدز بنتيجة 2-صفر في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأدت تلك الهزيمة إلى تراجع الفريق إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

بيع مدافع واستبعاد 5 لاعبين

خلال ظهوره على فضائية "إم بي سي مصر 2"، حدد أسطورة الأهلي الأسبق ملامح خطة الإنقاذ، مُطالبًا بإجراء تحرك سريع وحاسم في سوق الانتقالات.

وطالب صالح بالتعاقد مع مدافع أجنبي على مستوى عالٍ جدًا، مُشيرًا إلى أن الأمر قد يصل إلى حد التضحية بأحد المدافعين الأجانب الحاليين في الفريق لتحقيق هذه الخطوة.

ولم يتردد رئيس التخطيط السابق في توجيه نقد حاد لأداء المدافع المغربي أشرف داري، قائلاً: "أشرف داري لديه إصابات متكررة وهو يذكرني بمحمود متولي، مدافع الأهلي الذي انتقل إليه من الإسماعيلي، وظل بديلًا وخارج القائمة لتكرار الإصابات".

وبناءً على ذلك، طالب صالح بشكل قاطع باستبدال داري وبيعه أو إعارته على الفور بسبب تاريخه مع الإصابات، والاستعاضة عنه بمدافع أجنبي آخر أكثر ثباتًا من الناحية البدنية.

يذكر أن داري قد تعرض لإصابة جديدة في العضلة الضامة خلال مواجهة بيراميدز؛ ما أجبره على الخروج من الملعب وعدم استكمال المباراة، وهو ما دعم وجهة نظر صالح بشأن عدم الاعتماد عليه.

تعزيزات ضرورية وتطهير الفريق

ولم تتوقف مطالب محسن صالح عند هذا الحد، بل أوضح أن احتياجات الفريق لا تقتصر على خط الدفاع فقط، بل تحتاج إلى تعزيزات عاجلة في خطي الجناح والهجوم.

وأشار إلى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر (باك شمال) جديد، وكذلك البحث عن مهاجم صريح (رأس حربة) لدعم القوة الهجومية للفريق.

ودعا محسن صالح إلى استبعاد 5 عناصر من الفريق تمامًا دون ذكر أسمائهم، في خطوة واضحة تُعبر عن ضرورة إجراء عملية تطهير شاملة للقائمة.